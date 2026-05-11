        Haberler Dünya AB, Putin'in müzakereci olarak Almanya'nın eski başbakanı Schröder'i önermesini kabul etmedi | Dış Haberler

        AB, Putin'in müzakereci olarak Almanya'nın eski başbakanı Schröder'i önermesini kabul etmedi

        Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kallas, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa Birliği ve Rusya arasında yapılacak bir müzakerenin AB temsilcisinin eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder olabileceği önerisine kapıları kapattı. Kallas, "Putin bizim adımıza müzakerecimizi seçemez. Ayrıca Schröder Rus şirketlerin lobicisi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 10:38 Güncelleme:
        AB'den Putin'in 'müzakereci Schröder' önerisine ret

        Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaja Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in gelecekte Moskova ile Avrupa arasında yapılması muhtemel müzakerelerde Avrupa'yı temsil edebileceği önerisini reddetti.

        Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısına gelirken gazetecilere konuşan Kallas, "Rusya'ya bizim adımıza bir müzakereci atama hakkı verirsek, bu çok akıllıca olmaZ" dedi.

        Schröder'in Rus devlet şirketleri için lobi faaliyetlerinde bulunduğunu belirten Kallas, bu ismin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

        Angela Merkel'in selefi olarak 1998-2005 yılları arasında Almanya'nın şansölyesi olan ve Türkiye'nin AB üyeliğine desteğiyle hatırlanan Schröder, 2005 yılında kaybettiği seçimlerin ardından Rusya ile yakın ilişkiler kurdu.

        Schröder, şansölyelikten sonra Rus petrol-enerji şirketleri Rosneft'te bir süre Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. Ayrıca Rus enerji devi GAZPROM'daki yönetim kurulu üyeliği 2022 yılına kadar sürdü. Schröder'in Rosneft'te bağı hala devam ediyor.

