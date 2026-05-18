        Haberler Gündem Güncel ABB'den üçüncü ücretsiz düğün salonu | Son dakika haberleri

        ABB'nin ücretsiz üçüncü düğün salonunda ilk düğün gerçekleşti

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan aileler ile şehit yakınları ve gazilerin çocuklarına yönelik ücretsiz düğün salonu hizmeti genişliyor. Göksu ve Kuzey Yıldızı düğün salonlarının ardından hizmete açılan üçüncü salon olan Demetevler'de ilk düğün gerçekleştirildi

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 18:26 Güncelleme:
        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sosyal destek alan aileler ile şehit yakınları ve gazi çocukları için hayata geçirilen ücretsiz düğün salonu hizmetine bir yenisi daha eklendi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı'ndaki salonların ardından, üçüncü ücretsiz düğün salonu da vatandaşların hizmetine sunuldu. Yeni salonda ilk düğün organizasyonu da gerçekleştirildi.

        ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Personel Sorumlusu Ezgi Çetinkaya, ücretsiz düğün salonu hizmetinin kapsamının genişletildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın bu özel günlerini ekonomik bir yük olmaktan çıkarmak amacıyla sürdürdüğümüz ücretsiz düğün salonu hizmetimizi büyütüyor; daha önce faaliyete geçirdiğimiz Göksu ve Kuzey Yıldızı düğün salonlarımızın ardından 3. salonumuz olan Demetevler Düğün Salonu'nu hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz.

        Bugün de bir ailemizin daha bu mutlu gününe ortak oluyoruz. Zorlu ekonomik şartlarda evlilik hazırlığı yapan gençlerimize ve ailelerimize doğrudan, somut bir katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu hizmetimizle, toplam 3 salonumuzda her şartta ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya ve sosyal belediyecilik anlayışımızla hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz."

        Yeni düğün salonunda dünya evine giren çift de desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

        Düğün salonlarından; sosyal destek alan ailelerin çocukları ile şehit ve gazi yakınları ücretsiz yararlanabiliyor. Çiftler ve davetliler için yemek, içecek ve düğün pastası ikramının yanı sıra profesyonel sanatçı, canlı müzik ve garson hizmeti de sunuluyor. Ayrıca çiftlerin özel günlerini ölümsüzleştirmek amacıyla 40 adet dijital fotoğraf ile 2 saatlik video çekimi hizmeti veriliyor.

        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
