ABB'den üçüncü ücretsiz düğün salonu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sosyal destek alan aileler ile şehit yakınları ve gazi çocukları için hayata geçirilen ücretsiz düğün salonu hizmetine bir yenisi daha eklendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı'ndaki salonların ardından, üçüncü ücretsiz düğün salonu da vatandaşların hizmetine sunuldu. Yeni salonda ilk düğün organizasyonu da gerçekleştirildi.

ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Personel Sorumlusu Ezgi Çetinkaya, ücretsiz düğün salonu hizmetinin kapsamının genişletildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bu özel günlerini ekonomik bir yük olmaktan çıkarmak amacıyla sürdürdüğümüz ücretsiz düğün salonu hizmetimizi büyütüyor; daha önce faaliyete geçirdiğimiz Göksu ve Kuzey Yıldızı düğün salonlarımızın ardından 3. salonumuz olan Demetevler Düğün Salonu'nu hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz.

Bugün de bir ailemizin daha bu mutlu gününe ortak oluyoruz. Zorlu ekonomik şartlarda evlilik hazırlığı yapan gençlerimize ve ailelerimize doğrudan, somut bir katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu hizmetimizle, toplam 3 salonumuzda her şartta ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya ve sosyal belediyecilik anlayışımızla hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz."

Yeni düğün salonunda dünya evine giren çift de desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Düğün salonlarından; sosyal destek alan ailelerin çocukları ile şehit ve gazi yakınları ücretsiz yararlanabiliyor. Çiftler ve davetliler için yemek, içecek ve düğün pastası ikramının yanı sıra profesyonel sanatçı, canlı müzik ve garson hizmeti de sunuluyor. Ayrıca çiftlerin özel günlerini ölümsüzleştirmek amacıyla 40 adet dijital fotoğraf ile 2 saatlik video çekimi hizmeti veriliyor.