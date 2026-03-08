Canlı
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Rusya, İran'a bilgi veriyorsa da çok faydası olmuyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Rusya, İran'a bilgi veriyorsa da çok faydası olmuyor

        Washington Post'un Rusya'nın İran'a bilgi sağladığı yönündeki haberine ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Başkanı Trump, "Son bir haftada İran'a olanlara bakarsanız, Rusya bilgi gönderiyorsa da İran'a çok faydası olmuyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 13:31 Güncelleme:
        "Rusya, İran'a bilgi veriyorsa da çok faydası olmuyor"
        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın İran'a bilgi sağladığını veya yardım gönderip göndermediğini bilmediklerini belirterek, "Eğer bilgi veriyorlarsa da (İran'a) çok faydası olmuyor." dedi.

        Trump ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida'ya giderken Başkanlık uçağında basın mensuplarının Rusya'nın İran'a bilgi verip vermediğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! Haberi Görüntüle

        ABD Başkanı Trump, Rusya'nın İran'a bilgi sağladığını veya yardım gönderip göndermediğini bilmediklerini söyleyerek, "Son bir haftada İran'a olanlara bakarsanız, (Rusya) bilgi gönderiyorsa da (İran'a) çok faydası olmuyor." yorumunu yaptı.

        Witkoff ise Tahran'a bilgi veya yardım göndermemelerini Moskova'ya güçlü şekilde söylediğini dile getirerek, "Umarım göndermiyorlardır." dedi.

        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı Haberi Görüntüle
        The Washington Post gazetesinin haberinde Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD güçlerini hedef alması için istihbarat sağladığı iddia edilmişti.

