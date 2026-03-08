ABD Başkanı Trump: Rusya, İran'a bilgi veriyorsa da çok faydası olmuyor

YALOVA'da, geçirdiği felç sonrası malulen emekliliği reddedildiği için açtığı davayı kaybedip, 53 bin lira olan vekalet ücretini ödemediği için SGK tarafından kredi kartına bloke konulunca, kurum avukatı Zekeriya Polat'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Hamza Hanedar (57) için ağırlaştırılmış müebbet... Daha Fazla Göster

YALOVA'da, geçirdiği felç sonrası malulen emekliliği reddedildiği için açtığı davayı kaybedip, 53 bin lira olan vekalet ücretini ödemediği için SGK tarafından kredi kartına bloke konulunca, kurum avukatı Zekeriya Polat'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Hamza Hanedar (57) için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede kurumun güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin X-Ray cihazından geçiş yaptığı, ancak cihazın başında görevli bulunmadığı da belirtildi. (DHA)