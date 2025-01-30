Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Trump'tan Fed'e 'enflasyon' suçlaması | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e 'enflasyon' suçlaması

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon sorununu durdurmayı başaramadığını söyleyerek "Fed, DEI, cinsiyet ideolojisi, yeşil enerji ve sahte iklim değişikline daha az zaman harcasaydı enflasyon asla bir sorun olmazdı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 02:49 Güncelleme: 30.01.2025 - 02:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Fed'e 'enflasyon' suçlaması
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından enflasyona ilişkin açıklama yaptı.

        Fed Başkanı Jerome Powell'ın "sebep oldukları enflasyon sorununu durdurmayı başaramadığını" savunan Trump, bu sorunu durduracağını vurguladı.

        AA'nın haberine göre; Trump, "ABD'de enerji gibi alanlarda üretimi artırarak, düzenlemeleri azaltarak, uluslararası ticareti yeniden dengeleyerek" enflasyon sorunun önüne geçeceğini belirtti.

        "Ancak enflasyonu durdurmaktan fazlasını yapacağım. Ülkemizi mali ve diğer açılardan tekrar güçlendireceğim." ifadesini kullanan Trump, Fed'in banka yönetmeliği konusunda "çok kötü" iş yaptığı kaydetti.

        Trump, ABD Hazine Bakanlığı'nın, "gereksiz düzenlemeleri azaltmak" için çalışacağını ifade ederek, "Fed, DEI, cinsiyet ideolojisi, yeşil enerji ve sahte iklim değişikline daha az zaman harcasaydı enflasyon asla bir sorun olmazdı. Bunun yerine ülkemizin tarihindeki en kötü enflasyonu yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        DEI PROGRAMI NEDİR?

        "Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı, özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" bir ortam oluşturmak için faaliyet gösteriyor. Bazı üniversitelerin DEI programları için fonları bulunuyor.

        Öte yandan, DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

        ABD'nin Florida eyaletindeki üniversitelerde DEI programına ayrılan fonlar, 2023'te "ayrımcılık, dışlama ve beyin yıkamayı temsil ettiği" için iptal edilmişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD Başkanı Donald Trump
        #fed
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        AB: Rusya 2028 itibarıyla saldırabilir
        Türkiye karşıtı eski senatöre 11 yıl hapis cezası verildi
        Türkiye karşıtı eski senatöre 11 yıl hapis cezası verildi
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası
        "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi