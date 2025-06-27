ABD Başkanı Trump gündemi değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, İran'la ilgili sorulan soru üzerine "İran'ın nükleere döneceğini sanmıyorum." şeklinde konuştu.

Trump, İran'ın nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ya da saygı duyulabilecek birilerinin teftiş etmesi gerektiğini ifade etti.

Trump, İran'ın yeniden uranyum zenginleştirmesi durumunda saldırı düzenlemeyi düşünüp düşünmeyeceklerine ilişkin soruya "Elbette. Soru işaretine yer yok." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, ayrıca İran'ın görüşmek istediğine ilişkin açıklamasını yineledi.

Trump, basın toplantısında doğumla vatandaşlığın kısıtlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesi, "doğumla vatandaşlık" hakkını sınırlamayı amaçlayan yürütme emrini durduran ihtiyati tedbir kararlarını daraltarak, Başkan Donald Trump yönetiminin bu yöndeki uygulamasının önündeki engeli kaldırdı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin 9 üyesinden 6’sı, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrine karşı alt mahkemelerin ülke çapında ihtiyati tedbir kararı veremeyeceğine hükmetti.

Yargıç Amy Coney Barrett, çoğunluk adına kaleme aldığı gerekçeli kararda şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki mesele bir çözüm yolu meselesidir, 1789 Yargı Yasası uyarınca, federal mahkemelerin evrensel ihtiyati tedbirler çıkarma konusunda eşitlikçi bir yetkisi olup olmadığı. Evrensel bir ihtiyati tedbir, eşitlikçi bir otoritenin kullanımı olarak haklı gösterilebilir ancak Kongre, federal mahkemelere bu yetkiyi vermemiştir."

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Mahkeme, Trump’ın doğumla vatandaşlık hakkını sona erdirmeyi amaçlayan yürütme emrinin yasallığı konusunda doğrudan bir karar vermedi. Ancak azınlıkta kalan üç liberal yargıç, Başkan’ın emrinin açıkça hukuka aykırı olduğunu savundu.

Yüksek Mahkeme’nin kararı, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin ilk gününde imzaladığı ve kısa süreli vizelerle ya da yasal statüsü bulunmayan yabancıların ABD’de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini engellemeyi hedefleyen yürütme emrine ilişkin üç ayrı davayı kapsıyor.

Söz konusu davalarda alt mahkemeler ülke çapında ihtiyati tedbir kararı almış, Trump yönetiminin avukatları ise bu mahkemelerin yetkilerini aştığını öne sürerek dosyanın yeniden ele alınması için Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.