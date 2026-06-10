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        Haberler Ekonomi Para ABD'de enflasyon verileri açıklandı

        ABD'de enflasyon verileri açıklandı

        ABD'de Mayıs enflasyonu aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 olarak tahminlere paralel gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 15:46 Güncelleme:
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        ABD'de enflasyon verileri açıklandı

        ABD'de enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 olarak tahminlere paralel gerçekleşti. Yıllık enflasyon böylece 2023'ün başından beri en yüksek seviyeye çıktı.

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,4'ten yüzde 0,2'ye geriledi ve yüzde 0,3'lük tahminlerin altında gerçekleşti. Yıllık bazda ise beklentiye paralel yüzde 2,8'den yüzde 2,9'a yükseldi.

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