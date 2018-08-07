SEC Yetkilisi Hester Price, komisyonun ETF işlemi altında yatan varlığı değil, işlem için piyasayı gözden geçirmesi gerektiğini belirtti ve komisyonun işlem gerçekleştirilen varlığı yargılama ve söz konusu varlığa göre karar veremeyeceğini söyledi.

Konuyla ilgili CNBC´ye konuşan Price, söz konusu ETF işlemine karşı çıkan üç komisyonun üyesinin "karara varmadan önce işlem altında yatan varlığa baktıklarını ve bu durumda varlığın Bitcoin olması sebebiyle kripto para birimleri ve piyasalarına ilişkin endişelerini belirttiklerini" söyledi ve ekledi:"Böyle bir karar vererek yasanın bize verdiği yetkinin dışına çıktılar ve bence biz komisyon olarak Bitcoin piyasalarına odaklanmak yerine yerine borsada işlem gören ürünlere odaklanmalıyız."

Röportaj sırasında SEC´in ETF işlemlerindeki varlıkları yargılama yetkisi bulunmadığını vurgulayan Peirce, petrol ve altın gibi diğer varlıklar gibi "Bitcoin´de de bu piyasaların nasıl işlediğini incelemek bizim iş kapsamımızda bulunmuyor. Bizim, varlığın ticaretinin yapılldığı piyasaya odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Bitcoin fiyatı, 7 Ağustos günü yüzde 1.8 artarak 7100 dolar civarında, yani yaklaşık 37 bin 500 TL'den işlem görüyor.

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