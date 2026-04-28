        ABD'den yaptırım sinyali... Bessent: İran hava yollarıyla iş yapanlar yaptırımla karşılaşabilir

        Bessent: İran hava yollarıyla iş yapanlar yaptırımla karşılaşabilir

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapanların ABD yaptırımlarına maruz kalabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 07:09 Güncelleme:
        ABD'den yaptırım sinyali

        Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapmanın, "ABD yaptırımlarına maruz kalma riski taşıdığını" belirten Bessent, yabancı hükümetlere, yetki alanlarındaki şirketlerin söz konusu uçaklara jet yakıtı, ikram, iniş ücretleri veya bakım dahil olmak üzere herhangi bir hizmet sunmamasını sağlamak için gerekli tüm adımları atma çağrısında bulundu.

        Bessent, ABD Hazine Bakanlığının, "ekonomik öfke" kapsamında İran üzerindeki maksimum baskıyı sürdüreceğini, İran kuruluşlarıyla iş yapılmasını kolaylaştıran ya da doğrudan iş yapan üçüncü taraflara karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğini ifade etti.

