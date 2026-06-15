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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası ABD, İran Milli Takımı'nın 2 medya sorumlusuna vize vermedi -Dünya Kupası'nda vize sorunu sürüyor

        ABD, İran Milli Takımı'nın 2 medya sorumlusuna vize vermedi

        Amerika Birleşik Devletleri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maç için Meksika'nın Tijuana şehrinden ABD'nin Los Angeles kentine giden İran Milli Futbol Takımı'nın 2 medya sorumlusuna vize vermedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 14:12 Güncelleme:
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        ABD, İranlı 2 medya sorumlusuna vize vermedi

        2026 Dünya Kupası'nda vize sorunları devam ediyor... Son olarak Amerika Birleşik Devletleri, İran Milli Futbol Takımı'nın 2 medya sorumlusuna vize vermedi.

        Yeni Zelanda karşılaşması öncesinde İran Milli Takımı'nın basın biriminden yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşlarımız, İran Milli Takımı'nın basın ekibindeki iki üyeden hiçbiri henüz ABD vizesi alamadığı için şu anda takımla birlikte seyahat edemiyoruz. Doğal olarak bu durum güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılmasında bazı gecikmelere yol açabilir. Bu öngörülemeyen durumdan dolayı şimdiden içtenlikle özür dileriz, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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