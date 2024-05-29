Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan ABD'li oyuncu Jenna Ortega'dan Gazze paylaşımı - Magazin haberleri

        ABD'li oyuncu Jenna Ortega'dan Gazze paylaşımı

        ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye ilişkin; "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Jenna Ortega, Instagram hesabından Gazze'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer verdi.

        2

        İsrail'in zorla yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu Gazze'nin Refah kentindeki kampa düzenlediği saldırının ardından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu Ortega; "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.

        3

        'ÇIĞLIK 7' FİLMİNİN KADROSUNDAN AYRILDI

        Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın Filistin'e destek içerikli paylaşımları nedeniyle "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasının ardından Jenna Ortega da filmin kadrosundan ayrılmıştı.

        4

        Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri için filmden ayrıldığı doğrulanırken, yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan oyuncunun, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edilmişti.

        Filmin yönetmeni Christopher Landon da; "yapımın artık bir kabusa döndüğünü" dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

        #Jenna Ortega
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        3 çocuk babasına sokakta kurşun yağmuru!
        3 çocuk babasına sokakta kurşun yağmuru!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat