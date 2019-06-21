ABD'li dev şirketler, Başkan Donald Trump'ın Çin'den gelen 300 milyar dolarlık mala uygulamayı planladığı ek gümrük vergisine karşı çıkıyor. Walmart, Microsoft, HP gibi firmaların ardından Apple da ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'e yolladığı mektupla Çin'e yeni tarifeler uygulanmamasını talep etti.

Apple'ın ABD'de 2 milyon istihdam yarattığı ve önümüzdeki 5 yılda 350 milyar dolarlık vergi ödeyeceği belirtilen mektupta "Teklif edilen yeni tarifeler iPhone, iPad, Mac ve AppleTV gibi ürünlerle bu ürünlerde kullanılan parça ve aksesuarları kapsıyor. ABD hükümetinden bu tarifeleri uygulamamasını talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

REKABETÇİLİĞİNE ZARAR VERECEK

Yeni tarifelerin Apple'ın ABD ekonomisine katkısını düşüreceğinin belirtildiği mektupta şöyle denildi: "Ayrıca ABD'nin uygulayacağı ek gümrük vergileri Apple'ın küresel rekabetçiliğine zarar verecektir. Küresel pazarlarda rekabet ettiğimiz Çinli şirketlerin ABD'de önemli bir varlığı bulunmuyor, bu sebeple tarifelerden etkilenmemeleri bekleniyor. Bu sebeple yeni tarifeler oyun alanında rakiplerimize yarayacak değişiklikler yaratacaktır."

600 ŞİRKETTEN UYARI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da aralarında Walmart, Costco, Target gibi perakende devlerinin de olduğu 600'den fazla Amerikan şirketi, ABD Başkanı Trump'a, Çin'e ek gümrük vergisi uygulanmaması çağrısı içeren mektup göndermişti. Çin'e uygulanacak ek gümrük vergilerinin olumsuz etkilerine dikkat çekilen mektupta, "Ek gümrük vergilerinin, Amerikan işletmeleri, çiftçileri, aileleri ve ekonomisi üzerinde önemli, olumsuz ve uzun vadeli etkileri olacağını ilk elden biliyoruz. Ticaret savaşını tırmandırmak ülkenin menfaatine değildir ve her iki taraf da kaybeder" uyarısında bulunuldu.

LAPTOP FİYATLARI YÜZDE 19 ARTACAK

Önceki gün ise Dell, HP, Microsoft ve Intel söz konusu tarifelere karşı olduklarını açıkladı. Firmalardan yapılan ortak açıklamada 300 milyar dolarlık Çin ürününe ek tarife uygulanması durumunda ABD'de laptop fiyatlarının yüzde 19 artacağı ifade edildi. Açıklamada "Böyle bir fiyat artışı maliyet hassasiyeti olan tüketicilerin laptop almasına mani olacaktır" denildi. Microsoft ayrı bir açıklamada ise söz konusu yeni ek vergilerin binlerce kişinin işini kaybetmesine yol açabileceğini söyledi.