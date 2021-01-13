Geleceği 'havada' görüyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilABD'li üretici uçan otomobil tanıttı - haberler
ABONE OL

Bir uçan otomobil de ABD'den geldi

Otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen uçan araçlara Asya ülkelerinden sonra ABD otomotiv endüstrisi de kayıtsız kalmadı. Daha önce Toyota, Hyundai ve Geely gibi üreticilerin üzerinde çalıştıkları uçan araçların bir benzerini, ABD'li üretici General Motors (GM) da tanıttı. Tüketici elektroniği fuarı CES 2021'de uçan aracı hakkında bilgiler paylaşan GM, aracın dikey iniş ve kalkış yapabileceğini, havada yaklaşık 90 km/s hıza ulaşılabileceği bildirdi. Aracın ne zaman piyasa çıkacağı ise paylaşılmadı. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de de yerli uçan araba geliştirme çalışmaları devam ediyor

ABD'li üretici uçan otomobil tanıttı - haberler
Geleceği 'havada' görüyorlar
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Reuters

Otomotiv markalarının son yıllarda teknoloji fuarlarında yer alma geleneği bu yıl da bozulmadı ve ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM),tüketici elektroniği fuarı CES 2021'de yeni teknolojilerini tanıttı.

GM'in tanıtımını gerçekleştirdiği yenilikler arasında grup markalarından Cadillac'ın uçan otomobil konsepti ilgi uyandırdı.

Uçan aracın dikey olarak kalkış ve iniş yapabildiği belirtilirken, yolcularını havada taşıyabileceği aktarılıyor.

Aracın havada yaklaşık 90 km/s hıza ulaşılabileceği de verilen bilgiler arasında. Yüzde yüz otonom araçta 90kW gücünde elektrikli motor ve GM'in Ultium bataryalarının görev yapacağı belirtildi. GM Tasarım Müdürü Mike Simcoe, "Uçan araçlar, GM'in geleceğinde kritik rol oynayacak" dedi.

ABD'li üretici, önceki günlerde elektrikli araç vizyonu kapsamında logosunu da değiştirmişti.

ASFALTTA GİDEN ARAÇ DA TANITTI

GM, etkinlikte bir de elektrikli bir 'uçmayan' konsept araç tanıttı.

Günümüz vanlarından esinlenilen konsept aracın kayan kapıları ve panoramik cam tavanı bulunurken, koltuk düzeninin de karşılıklı olduğu görülüyor.

Biometric sensörler, sesli kontrol ve el hareketleri ile kontrol mekanizması gibi teknolojilere VTOL'de yer verildiği açıklanıyor.

Otomotiv markaları bir süredir uçan otomobiller üzerinde çalışıyor. Bu markalar çoğunlukla Asya ülkelerinde faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz dönemde Japon Toyota, Koreli Hyundai ve Çinli Geely de uçan otomobil konseptleri hakkında bilgi paylaşmıştı.

TÜRKİYE DE GELİŞTİRİYOR

Yerli otomobil TOGG ile birlikte, Türkiye'de yerli uçan araç da geliştiriliyor.

Baykar tarafından milli kaynaklar ile geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası 'Cezeri', geçtiğimiz Eylül ayında ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği 230 kg’lık ön prototip, uçuş testlerinde 10 metre yükseldi. Cezeri'nin, tamamen otonom olarak uçabildiği ve akıllı uçuş sistemine sahip olduğu belirtiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Martaş Otomotiv’e yeni Genel Müdür
OTOMOBİLMartaş Otomotiv’de üst düzey atama
PTT'nin elektrikli araçları Adalar'da kullanılmaya başlandı
OTOMOBİLAdalar'da elektrikli araç dönemi
Brezilya fabrikasını kapatıyor
OTOMOBİL4.1 milyar dolara fabrika kapatıyor
Markalar logolarını yeniliyor - haberler
OTOMOBİLLogoları 'elektrik' çarptı!
En çok satılan modellerini yenileyecek - otomobil haberleri
OTOMOBİLFransız markadan yeni model atağı
2021'de 4 yeni model getirecek - otomobil haberleri
OTOMOBİL2021'de 4 yeni model getirecek
20 yıllık rekoru korumak istiyor - otomobil haberleri
OTOMOBİL2021'de 20 yıllık rekoru korumak istiyor
Apple'in otomobilini üreteceği iddia edildi - otomobil haberleri
OTOMOBİLApple'in otomobiline Kore teknolojisi!
Otomotivde "bol çeşitli ve kampanyalı" bir yıl bekleniyor
OTOMOBİL"İkinci elde aşırı köpük gitti"
Otomobil üretimine 'çip' arası - otomobil haberleri
OTOMOBİLOtomobil üretimine 'çip' arası