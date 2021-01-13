Geleceği 'havada' görüyorlar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Otomotiv markalarının son yıllarda teknoloji fuarlarında yer alma geleneği bu yıl da bozulmadı ve ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM),tüketici elektroniği fuarı CES 2021'de yeni teknolojilerini tanıttı.

GM'in tanıtımını gerçekleştirdiği yenilikler arasında grup markalarından Cadillac'ın uçan otomobil konsepti ilgi uyandırdı.

Uçan aracın dikey olarak kalkış ve iniş yapabildiği belirtilirken, yolcularını havada taşıyabileceği aktarılıyor.

Aracın havada yaklaşık 90 km/s hıza ulaşılabileceği de verilen bilgiler arasında. Yüzde yüz otonom araçta 90kW gücünde elektrikli motor ve GM'in Ultium bataryalarının görev yapacağı belirtildi. GM Tasarım Müdürü Mike Simcoe, "Uçan araçlar, GM'in geleceğinde kritik rol oynayacak" dedi.

ABD'li üretici, önceki günlerde elektrikli araç vizyonu kapsamında logosunu da değiştirmişti.

ASFALTTA GİDEN ARAÇ DA TANITTI

GM, etkinlikte bir de elektrikli bir 'uçmayan' konsept araç tanıttı.

Günümüz vanlarından esinlenilen konsept aracın kayan kapıları ve panoramik cam tavanı bulunurken, koltuk düzeninin de karşılıklı olduğu görülüyor.

Biometric sensörler, sesli kontrol ve el hareketleri ile kontrol mekanizması gibi teknolojilere VTOL'de yer verildiği açıklanıyor.

Otomotiv markaları bir süredir uçan otomobiller üzerinde çalışıyor. Bu markalar çoğunlukla Asya ülkelerinde faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz dönemde Japon Toyota, Koreli Hyundai ve Çinli Geely de uçan otomobil konseptleri hakkında bilgi paylaşmıştı.

TÜRKİYE DE GELİŞTİRİYOR

Yerli otomobil TOGG ile birlikte, Türkiye'de yerli uçan araç da geliştiriliyor.

Baykar tarafından milli kaynaklar ile geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası 'Cezeri', geçtiğimiz Eylül ayında ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği 230 kg’lık ön prototip, uçuş testlerinde 10 metre yükseldi. Cezeri'nin, tamamen otonom olarak uçabildiği ve akıllı uçuş sistemine sahip olduğu belirtiliyor.