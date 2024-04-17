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        Haberler Spor Basketbol NBA ABD Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik olimpiyat kadrosu açıklandı! - Basketbol Haberleri

        ABD Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik olimpiyat kadrosu açıklandı!

        ABD Erkek Basketbol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu. Kadrodaki 12 oyuncunun tamamı NBA yıldızlarından oluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:04 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:04
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        ABD'nin olimpiyat kadrosu açıklandı!
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        ABD Erkek Basketbol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu.

        Ülkenin basketbol federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Grant Hill yönetimindeki milli takımın kadrosunda üç olimpiyat şampiyonluğu bulunan Kevin Durant ile NBA'de tüm zamanların sayı kralı olan LeBron James de yer alıyor.

        ABD Erkek Basketbol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Bam Adebayo (Miami Heat), Kevin Durant, Devin Booker (Phoenix Suns), Stephen Curry (Golden State Warriors), LeBron James, Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jrue Holiday, Jayson Tatum (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

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