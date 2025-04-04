ABD'nin yeni tarifeleri Türk otomotiv sanayisini nasıl etkileyecek?

ABD'nin aralarında Türkiye'nin de olduğu onlarca ülkeye karşı yeni ithalat vergileri getirmesi, otomotiv sektöründe dikkatle takip ediliyor.

Türk otomotiv sanayisi temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi planının Türkiye için avantaj olabileceğini inanıyor.

Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye’ye baz seviyede ilave gümrük vergisi uygulanacak olmasının, daha yüksek seviyede uygulanacak ülkelere nazaran ABD’ye ihracatta bir rekabet avantajı sağlayabileceğini vurguladı.

Eroldu, "Bu oranlar otomotiv üretiminde kullanılan bazı parçalar için geçerli olacak olup, bir kısım tedarik sanayi açısından göreceli bir avantaj oluşması beklenebilir. Motorlu taşıtlar için ise daha önce açıklanmış olan ilave gümrük vergileri geçerli olup, dün açıklanan yeni vergiler motorlu taşıtları kapsamamaktadır. Bugün itibariyle devreye giren motorlu taşıtlara yönelik yüzde 25 ilave gümrük vergisinin tüm ülkelere eşit olarak uygulanacağı anlaşılmaktadır. Yapılan açıklamada ana komponentlere yönelik yüzde 25 ilave gümrük vergisinin ise tüm ülkeler için Mayıs ayında yürürlüğe gireceği anlaşılmaktadır" dedi.

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'OTOMOTİV ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI ARTABİLİR'

ABD'nin AB'ye getirdiği yüzde 20'lik verginin Türkiye'ye olası etkilerini de değerlendiren OSD Başkanı Eroldu, "5 Nisan’da devreye girecek olan Türkiye için yüzde 10 olarak uygulanacak ilave gümrük vergisi AB için yüzde 20 seviyesinde uygulanacak. Bu oranlar otomotiv üretiminde kullanılan bazı parçalar için geçerli olacak olup, bir kısım tedarik sanayi açısından göreceli bir avantaj oluşması beklenebilir" ifadelerini kullandı.

Eroldu, ilerleyen dönemde diğer ülkelerin ABD’ye yönelik olası tedbirler alması sebebiyle otomotiv ürünlerinin fiyatlarında artış olabileceği öngörüsünde de bulundu.

'KISA VADEDE AVANTAJ SAĞLAYABİLİR'

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Yakup Birinci de, ABD'nin Türkiye'den otomotiv ürünleri ithalatına getirdiği yüzde 10'luk verginin, Çin ve AB ülkelerine yönelik uygulanacak daha yüksek vergi oranları ile karşılaştırıldığında sektöre göreceli bir rekabet avantajı sunacağını kaydetti.

Birinci, "Bu durum kısa vadede ABD pazarındaki konumumuzu korumamıza katkı sağlayabilecektir. Ancak uzun vadede Çin'in üretim avantajları ve agresif ihracat stratejileri göz önüne alındığında risk oluşturmaktadır. Çin, ABD'ye doğrudan ihracatta yüksek vergilerle karşılaşacağı için, Türkiye'nin ihracat yaptığı üçüncü ülke pazarlarına daha yoğun bir şekilde yönelebilir. Bu da Türk otomotiv tedarik sanayinin bu pazarlarda daha sert bir Çin rekabeti ile karşılaşması anlamına gelmektedir" dedi.