Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.092,93 %-1,45
        DOLAR 44,1951 %0,12
        EURO 50,4914 %-0,74
        GRAM ALTIN 7.136,03 %-0,98
        FAİZ 39,82 %1,35
        GÜMÜŞ GRAM 114,59 %-3,69
        BITCOIN 70.679,00 %-0,95
        GBP/TRY 58,5116 %-0,79
        EUR/USD 1,1417 %-0,83
        BRENT 103,14 %2,67
        ÇEYREK ALTIN 11.667,40 %-0,98
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD, Venezuela enerji sektörüne yönelik izinlerini genişletti - İş-Yaşam Haberleri

        ABD, Venezuela enerji sektörüne yönelik izinlerini genişletti

        ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'da izin verdiği petrol ve gaz sektörü faaliyetlerine ilişkin belirli işlemler ile ülkede enerji yatırımlarına yönelik şartlı sözleşmelerin müzakere edilmesini, gübre dahil petrokimya ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 10:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazine Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela ekonomisinin hem Amerikan hem de Venezuela halkının yararına olacak şekilde yeniden canlandırılması yönünde çalıştığına işaret edildi.

        Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin (OFAC), Venezuela'nın enerji sektörünün canlanmasını daha da desteklemek ve küresel emtia piyasasında arzın yeterli olmasını sağlamak amacıyla çeşitli lisansları güncellediği aktarılan açıklamada, "Bu izinler, Venezuela'nın enerji sektöründe izin verilen yatırım ve faaliyetleri genişletiyor ve büyük Amerikan çiftçilerimizi desteklemek amacıyla gübrenin doğrudan ABD'ye ihraç edilmesine olanak tanıyor" ifadesi kullanıldı.

        MAL, HİZMET VEYA TEKNOLOJİ SAĞLANMASINA İZİN

        Bakanlığın güncellediği lisanslara göre, OFAC Venezuela menşeli petrolün satın alınmasına ek olarak, gübre dahil petrokimya ürünlerinin de ABD'ye ithal edilmek üzere ABD'li kuruluşlar tarafından satın alınmasına ve Venezuela'nın elektrik ile petrokimya sektörlerini destekleyen faaliyetler için mal, hizmet veya teknoloji sağlanmasına izin verildi.

        Daha önce lisans verilen petrol veya gaz sektörlerinin yanı sıra Venezuela'nın elektrik veya petrokimya ürünleri sektöründe yeni yatırım için şirketlerin şarta bağlı sözleşmeleri müzakere etmeleri de serbest bırakıldı.

        Ancak bu tür herhangi bir sözleşmenin uygulanması için OFAC'dan ayrı bir izin alınması zorunlu kılındı.

