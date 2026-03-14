ABD, Venezuela enerji sektörüne yönelik izinlerini genişletti

Hazine Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela ekonomisinin hem Amerikan hem de Venezuela halkının yararına olacak şekilde yeniden canlandırılması yönünde çalıştığına işaret edildi.

Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin (OFAC), Venezuela'nın enerji sektörünün canlanmasını daha da desteklemek ve küresel emtia piyasasında arzın yeterli olmasını sağlamak amacıyla çeşitli lisansları güncellediği aktarılan açıklamada, "Bu izinler, Venezuela'nın enerji sektöründe izin verilen yatırım ve faaliyetleri genişletiyor ve büyük Amerikan çiftçilerimizi desteklemek amacıyla gübrenin doğrudan ABD'ye ihraç edilmesine olanak tanıyor" ifadesi kullanıldı.

MAL, HİZMET VEYA TEKNOLOJİ SAĞLANMASINA İZİN

Bakanlığın güncellediği lisanslara göre, OFAC Venezuela menşeli petrolün satın alınmasına ek olarak, gübre dahil petrokimya ürünlerinin de ABD'ye ithal edilmek üzere ABD'li kuruluşlar tarafından satın alınmasına ve Venezuela'nın elektrik ile petrokimya sektörlerini destekleyen faaliyetler için mal, hizmet veya teknoloji sağlanmasına izin verildi.

Daha önce lisans verilen petrol veya gaz sektörlerinin yanı sıra Venezuela'nın elektrik veya petrokimya ürünleri sektöründe yeni yatırım için şirketlerin şarta bağlı sözleşmeleri müzakere etmeleri de serbest bırakıldı.

Ancak bu tür herhangi bir sözleşmenin uygulanması için OFAC'dan ayrı bir izin alınması zorunlu kılındı.