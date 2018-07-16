Gençlerbirliği'nde forma giydiği 2 sezonun ardından haziran ayında lacivert-beyazlı ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Khalili, İsveç Milli Takımı'nın Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilediğini belirterek, "İsveç, Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayarak büyük bir başarı elde etti. Bir üst tura daha çıkabilirdi ama çeyrek finalde oldukça sert bir rakiple oynadı. Turnuvada iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum. İnşallah benim de içinde yer alacağım takımla bir sonraki Dünya Kupası'nda çeyrek finalden de ilerisini görürüz." ifadelerini kullandı.

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in 2018 Dünya Kupası kadrosunda bulunmamasını da değerlendiren Khalili, "Takımınızda Ibrahimovic varsa her şey mümkün. Çünkü ne kadar çok kaliteli oyuncunuz varsa kazanmak için çok şansınız oluyor. Ibrahimovic kadroda olsaydı İsveç, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalden de ötesini görebilirdi. Finale dahi yükselebilirdi. Bu tarz turnuvalarda daha uzun bir yol almak istiyorsanız takımınızda kalitenin de üst seviyede olması gerekiyor." diye konuştu.

"GELMEMDEKİ EN BÜYÜK ETKEN KEMAL ÖZDEŞ"

Türkiye'de 2014-2016 yıllarında Mersin İdman Yurdu'nda da forma giyen Khalili, Kasımpaşa'ya transfer olmasında en büyük etkenin lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Kemal Özdeş'in kendisini çok istemesi olduğunu aktardı.

Kasımpaşa'nın büyük bir kulüp olduğunu dile getiren Abdul Rahman Khalili, "Kasımpaşa'ya gelmemdeki en büyük etken, teknik direktör Kemal Özdeş'in beni çok fazla istemesiydi. Kasımpaşa'nın büyük bir kulüp ve iyi bir tesise sahip olduğunu biliyordum. O yüzden Kasımpaşa'yı seçmek benim için çok zor bir karar olmadı. Bu kararımda teknik direktörün beni istemesi oldukça önemliydi. Kasımpaşa'da iyi bir performans gösterip kendimi geliştirebilirsem, tekrar milli takıma seçileceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"VAR'I ÇOK FAZLA SEVMEDİM"

Khalili, Dünya Kupası'nda ilk kez kullanılan Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni (VAR) çok fazla sevmediğini belirtti.

VAR'ın bu sene fazla kullanıldığını aktaran Khalili, "Tabii VAR'ın futbola yardım ettiği zamanlar da var ama ben futbolun kusursuz olması gerektiğini düşünmüyorum. VAR'ı çok fazla sevmedim. Bazı zamanlarda oyunu durdurmak ve pozisyonu gözden geçirmek bana çok çekici gelmiyor." diye konuştu.

"iNŞALLAH FARK OLUŞTURAN TAKIM KASIMPAŞA OLUR"

Abdul Rahman Khalili, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon farklı bir Kasımpaşa izlettirmek istediklerini kaydetti.

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yine ligin favorisi olduğunu vurgulayan Khalili, "Spor Toto Süper Lig'i tanıyorum. Süper Lig, günden güne gelişiyor. Daha kaliteli oyuncuların geldiği ve daha iyi bir futbolun oynandığı bir lig. Biz de iyi bir takıma sahibiz. Eğer iyi bir şekilde sezona başlarsak ve iyi çalışmayla bunun devamını getirebilirsek üst sıralarda yer alabileceğimize inanıyorum. Her sene fark oluşturan bir takım oluyor. Geçen sezon için Kayserispor'u söyleyebiliriz. İnşallah bu sezon fark oluşturan takım Kasımpaşa olur ve iyi bir performans gösteririz." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN HALKININ ACISINI İÇİMDE HİSSEDEBİLİYORUM"

Filistin asıllı futbolcu Khalili, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmün kendisine acı verdiğini dile getirdi.

Yaşananlara çok üzüldüğünü kaydeden Khalili, "Ben orada Filistin halkının acısını içimde hissedebiliyorum. Herkes orada ne olduğunu bilirken aslında kimsenin bir şey yapmaması ve bunu durdurabilmek için elimden bir şey gelmemesi bana acı veriyor. Bu, belki de dünyanın en büyük sorunlarından birisi. Herkes ne olduğunun farkında ama çözüm için kimse ciddi bir adım atmıyor." şeklinde görüş belirtti.