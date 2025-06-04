Abdülkerim Bardakcı: Yeni bir rekor kırmak istiyoruz

Galatasaray'a 2022'de transfer olduktan sonra üç sezon üst üste kazanılan şampiyonluğun en önemli parçalarından olan Abdülkerim Bardakcı, Trendyol Süper Lig'deki performansları, takım arkadaşlarıyla ilgili düşünceleri ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğu alarak 5. yıldızı taktıklarını aktaran Abdülkerim, "Bizim için çok önemli bir yıldı. Çünkü beşinci yıldızı takacaktık. Çok şükür çabaladık, çalıştık ve şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı taktık. Şampiyonluğu Yenikapı'da kutladık. Bence çok güzel bir kutlama oldu. Çok yağmur yağdı, inanılmaz bir ilgi vardı. Çok güzel bir ortamdı. Unutamayacağımız bir kutlama gerçekleştirdik." diye konuştu.