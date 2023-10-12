Abdullah Avcı yeniden Trabzonspor'da: "Yeni gelmedim geri geldim"

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Kendisini bekleyen basın mensuplarına "Yeni gelmedim, geri geldim" diyerek sözlerine başlayan Abdullah Avcı ve şunları söyledi:

"7 aylık bir süreç, uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular. Trabzonspor ne zaman çağırıyorsa, Trabzon şehri ne zaman davet ediyorsa, biz burada bulunmak istiyoruz. Burada bulunmak bizim en temel duygu ve düşüncemiz."