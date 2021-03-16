Abdurrahim Albayrak'tan Marcao, Mohamed ve Luyindama açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması geldi. Albayrak, Muslera'nın imza töreninde Marcao, Luyindama ve Mohamed ile ilgili "Galatasaray İkinci Başkanı AAbdurrahim Albayrak, transferle ilgili "Luyindama ve Marcao ile de yeni sözleşme için büyük ölçüde anlaştık. Son durumu başkanımızın önüne getireceğiz. Mohamed'in iki yıllık opsiyonu Galatasaray'ın elindedir. Anlaşma, Galatasaray'ın menfaatine göre imzalanmıştır. Mohamed, Galatasaraylı olmuştur. Transferde hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.