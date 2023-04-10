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Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

Beşiktaş ile Giresunspor'un karşı karşıya geldiği maçta Aboubakar'ın Görkem Sağlam'la yaşadığı pozisyon tartışma yarattı. Eski hakemler, pozisyonu yorumlarken kırmızı kartın atlandığını ifade ettiler

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Beşiktaş'ın Giresunspor'u yendiği maçta yaşanan bir pozisyon tartışma yarattı.
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Beşiktaş'ın attığı ikinci gol öncesi Vincent Aboubakar ile Görkem Sağlam arasındaki pozisyonda Giresunspor cephesi faul bekledi ancak oyun devam etti.
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Erman Toroğlu: Kasıt var

    "2 maçtan aşağı yemez. Haydi ne yapacaksın? Cenk de sakatlandı. Hani adalet abi, hani adalet! Şimdi bunları burada net görüyoruz. TV'nin başındaki adam net görüyor. Bunların önünde kaç tane kamera var. Döndürüyor, bakıyorlar. Şu olay çok net bir olay. Penaltı mı falan değil. Bu çok net kırmızı. Bunun siyahı beyaz var mı, yok. 
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Erman Toroğlu: "Bunu çağırmıyorsa VAR, kasıt var. Adama yandan iyi geçiriyor ha! Bir kafa, bir kol, bir karaciğer dalak. Aslında Orhan Ayhan'ı çağırsak daha iyiydi. Orhan Ayhan, 'karaciğer dalak' derdi."
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Ahmet Çakar: Formadan çekme var gibi

    "Belki bir-iki tartışmalı faul kararı var, bunlardan biri Aboubakar'ın rakibine yaptığı hareket. Çok net bir vurma görülmüyor, formadan çekme ve itme var gibi. 
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Fırat Aydınus: Kırmızıya yakınım

    "Aboubakar önce Giresunlu oyuncuya kafa sallıyor. Bu görüntüler, kafayı salladığını gösteriyor. Sonra ikinciyi yapıyor, bir daha sallıyor. 2 kere kafa sallıyor. Topsuz alanda olan bir durum bu. Giresunsporlu yere yattı. Sonradan başka bir açıdan gösterdiğinde Görkem'e karşı Aboubakar'ın sağ kolunu savurduğunu net bir şekilde kale arkasından görüyoruz. 2 kere kafa salladığını, sonra kolunu savurduğunu görüyoruz. Görüntüler çok net değil." 
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Fırat Aydınus: "Bu gördüğümüz kadarıyla pozisyonda şiddetli bir hareket var. Ben yardımcı hakemlerime derdim ki; ani bir atağa çıkıldığında, top bir yere doğru giderken o bölgenin yardımcı hakemiyle ben oraya motive olmuşum zaten. 4. hakem ve diğer yardımcı hakem, topsuz alanı kontrol altına almak zorundasınız. Zaten biz 2 hakem bakıyoruz. 4 hakemin oraya bakmasının bir anlamı yok. O zaman bu topsuz alandaki kaçırırsınız. Söylemezsen kaçırırsın. 
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Fırat Aydınus: "VAR yokmuş gibi yöneteceksen, VAR yokmuş gibi yardımcılarınla iş bölümü yapmalısın. Dördüncü hakemin yakalaması lazım bunu, Atilla Karaoğlan'a bildirmesi lazım. VAR baktı etti, kanıt göremedi herhalde."
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Fırat Aydınus: "Aboubakar kolunu savurmuş, kafasını sallamış gibi diyoruz. Farazi ve hissiyatla. Net kanıtım yok. Bu pozisyondan sonra Atilla Karaoğlan, Aboubakar ile konuştu. Bir şeyler anlattı Aboubakar'a. Ne anlatmış olabilir? Görmediğin bir pozisyon için Aboubakar'ı neden ikaz ediyorsun." 
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Fırat Aydınus: "Aboubakar bir şey yaptı, kırmızı kartlık değil sarı kartlık mı dediler kulağına, belki de yardımcısı demiştir. Görmediğin bir pozisyon üzerine Aboubakar'a ikazda bulunuyorsun. Kırmızıya yakınım bu pozisyonda şiddetli hareketten dolayı."
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Deniz Çoban: Bu bir kırmızı kart

    "Topsuz alanda Aboubakar, Görkem'i taciz ediyor. 1-2 defa kafasını öne doğru çıkartıyor. Kafa atıyor desem tam karşılığı değil, gerçekleşmiyor. Yokluyor oyuncuyu. Top başka bir bölgede oynanırken; Aboubakar, kolunu açıkça savuruyor. Biz açıyı büyütüyor. VAR odasında da büyüterek bakılıyor. Yaklaştırıp değerlendirebiliyorlar. Bu bir kırmızı kart."
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Deniz Çoban: "Kırmızı kartı daha net hale getiren konu şu, burada top yok. Top için mücadele edilmiş bir pozisyon yok. Şiddetli hareket ediyor oyun kuralları kitabı. Kural kitabındaki tanıma tam uyuyor. Rakibinin kafasına veya yüzüne, şiddetli... Göz ardı edilebilecek kadar küçük bir darbe değil. Kural kitabının 106. sayfasındaki tarife göre kırmızı kart. VAR'ın da mutlaka karışması gereken pozisyon." 
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Deniz Çoban: "Özgür Yankaya, önce Galatasaray - Başakşehir maçındaydı. Şimdi de bu maçta. Performansının yeterli olmadığını söyleyebiliriz. VAR'ın devreye girip, hakeme pozisyonu izletmesi gerekirdi. Orada münasabet, 1-2-3 devam ediyor. Ekipten de bir şey gelmiyor, hocam arkana bak falan demiyorlar. Oyun durduktan sonra etrafına bakıyor Atilla Karaoğlan, bu niye yerde yatıyor diyor. İşin içinden çıkamıyor."
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Seçim Demirel: Net bir kanıt var

    "Aboubakar, Beşiktaş'ın etkili oyuncularından bir tanesi. Perez, Aboubakar'ı durdurmak istiyor ısrarlı bir şekilde. Oyun kuralları içerisinde kalmak istiyor. Buna sinirlenen Aboubakar, Görkem'e kafa atmaya çalışıyor. Arkasından da yüzüne eliyle net bir şekilde vuruyor. Çok açık net bir şiddetli hareket. Kırmızı kart olmalıydı. VAR için de net bir kanıt var. Hakeme sunması gerekiyordu. Gözden kaçan çok ciddi bir olay yaşandı."
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Bülent Yıldırım: Olaya o kadar uzak ki!

    "Üst düzey hakemlikte bazı şeyleri hissetmeniz lazım. Hissetmediği çok belli. Hakem kardeşimiz olaya o kadar uzak ki, başlayan bir şeyin hiç farkında değil. Üstelik bunu yakalama şansı da var. Oyunculara biraz yakın olsa, tartışma duracak. Ancak, uzak kalınca iş şiddetli harekete kadar varacak. Dolayısıyla terminolojik olarak, kitaptaki kurala göre net ve yüzde yüz bir kırmızı kart. Hakem için çok ciddi, gözden kaçan bir ihlaldir bu."

     
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Bünyamin Gezer: Şiddetini ölçmeye falan gerek yoktur

    "İyi hakem, çok ufak tefek nüanslarla belli olur. Bir kere gidiyorsun. Topsuz alanı da bir kontrol et Atilla Karaoğlan. Bir kere bak, hiç bakmıyorsun. Tamamen topa konsantre olmuşsun. Sen kamera mısın, sen her yeri kontrol etmek zorundasın. Orada bir mücadele var mı, hareket eden var mı? Daha dakika 9'da Aboubakar ile Perez arasında bir eşleşme var. Aboubakar, önce kafa atmaya çalışıyor. Tutturamıyor. Sonrasında da rakibine vuruyor. Görüyoruz bunu. Bu hareket bir kere ne, şiddetli hareket. Çünkü, top yok. Topun olmadığı bölgede yapılan ihlaller şiddetli harekettir. Şiddetli hareketlerde, şiddetini ölçmeye falan gerek yoktur."
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

    Bünyamin Gezer: "Trabzonspor - Adana Demirspor maçında Belhanda tokat attı, tokatın şiddetini ölçtük mü? Niye, tokat atmış zaten. Ne oldu VAR, hakemi çağırdı. Aboubakar, hiç masum olmayan hareketler yapıyor. İstese rakibini solundan geçer. Sen acımasızca bir hareket yapıyorsun. Benim görüşüm kırmızı kart. Gelelim VAR hakemi Özgür Yankaya açısından; zor pozisyon kardeşim. Özgür Yankaya da şunu düşünüyor, 'Ya çekiyor mu, itiyor mu' Şiddetli hareket olduğu kesin."

     
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları
  • Aboubakar'ın pozisyonu tartışma yarattı! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? İşte hakemlerin yorumları

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