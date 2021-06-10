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Acemi Anneler final mi yapacak? Acemi Anneler dizisinde neler olacak?

Acemi Anneler final mi yapacak? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İsim değişikliği yaparak Anneler adını alan dizinin 163. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Anneler dizisiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

Acemi Anneler final mi yapacak? Acemi Anneler dizisinde neler olacak?

Acemi Anneler final mi yapacak? Acemi Anneler dizisi bitiyor mu? Sorusu izleyici tarafından merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında günlük yayınlanan dizi Acemi Anneler'in ismi Anneler olarak değiştirildi. Bir süre koronavirüs vaka sayıları nedeniyle çekimlere ara veren Anneler dizisi yeni bölümleriyle ekranlara dönüyor.

ACEMİ ANNELER FİNAL Mİ?

TRT ekranlarında saat 17:00'da yayınlanan yeni adıyla Anneler final mi yapacak? Yeni bölümü ile yarın yayınlanacak Acemi Anneler dizisinden herhangi bir açıklama gelmedi.

ACEMİ ANNELER 163. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sultan ve Nil Kemal’den Osman’ın başka bir kadınla olduğunu saklamaya çalışsa da Kemal durumu öğrenmiş ve babasına hesap sormayı kafasına koymuştur. Sultan Nil’in desteği ile bu acıyı kabullenmeye çalışırken Osman her şeyden habersiz yeni yatırımı ile uğraşmaktadır. Öte yandan Hayat ve Cenk’in düğün hazırlıkları sürerken Murat’a yeni bir hayal kırıklığı daha yaşatmak istemeyen Beyza hamileliğini ona söylememiştir. Fakat Beyza şimdi yine bebeğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Beyza’nın yardımına Sevda ve Ceren koşar. Ablası Hanife’ye ve Murat’ın kesin kararına rağmen Melahat ile evlenme hayallerinden vazgeçmeyen Rıza nikah için tüm hazırlıkları yapmıştır. Rıza Melahat’i kimseye haber vermeden evlenmeye ikna etmişken çiftin karşısına başka bir engel daha çıkar.

Anneler hafta içi her gün 17.00’da TRT 1’de!

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