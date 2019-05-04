Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Acer’ın yeni nesil oyuncular için tasarlanan ve ilk olarak IFA’da duyurulan oyuncu kabini Predator Thronos, Türkiye’ye geldi.
Acer’ın teknoloji perakendecisi Teknosa ile yaptığı işbirliğiyle ilk olarak Teknosa Cevahir Mağazası’nda oyunseverlere sunulan Predator Thronos, 1.5 metre uzunluğunda çelik bir yapıya sahip. Ürün, oyun içindeki etkilere göre titreyen koltuğu ile kullanıcının kendisini oyunun içinde gibi hissetmesini sağlıyor.
Ayarlanabilir koltuk, ergonomik oturma bölümü, ayak koyma yeri ve 140 derece arkaya yatabilen bir kabini bulunan Predator Thronos’un üst kısımdaki bölüm üç adet 27 inçlik oyuncu monitörüne ve bir oyuncu bilgisayarına uygun yer barındırıyor.
SATIŞ FİYATI 149 BİN TL
Thronos’un yanı sıra Teknosa’da satışa sunulacak yeni Predator ürünlerinin de tanıtıldığı toplantıda verilen bilgiye göre Predator Thronos’un satış fiyatı ise 149 bin TL olarak belirlendi.
Toplantıya konuşan Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, temel teknolojik yeniliklerinin soğutma teknolojisine odaklandığını belirterek, “Profesyonel e-sporculardan, oyun tutkunlarına ve arada sırada oyun oynayanlara kadar her düzeyden oyuncuya ulaşmak istiyoruz” dedi.
Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran ise “Oyun pazarının büyümesinde en önemli etken teknolojinin gelişimi. Biz de Türkiye’de e-spor ve oyun ekosistemine katkımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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