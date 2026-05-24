Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Acun Ilıcalı: Destek veren herkesten Allah razı olsun

        Acun Ilıcalı: Destek veren herkesten Allah razı olsun

        İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 00:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Destek veren herkesten Allah razı olsun"

        Hull City'nin Wembley Stadı'ndaki Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig bileti almasının ardından Acun Ilıcalı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        "DESTEK VEREN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

        Ilıcalı, Premier Lig'de kulüp sahibi olmanın nasıl bir duygu olduğuyla ilgili soruya, "Bu soruya o kadar hazır değilim. Sadece 1 saat önce Premier Lig'de kulübüm oldu. Daha çok bugünün mutluluğu içindeyim. Bütün ülkemizden, bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Telefonumda şu anda 600 mesaj var. Son 1 hafta her gezdiğim yerde 'kazanacaksınız, yapacaksınız' dediler. O kadar çok dua aldık ki. Bu kadar duaya değil Middlesbrough, Real Madrid olsa dayanamazdı." diye konuştu.

        Soyunma odasındaki atmosferin mükemmel olduğunu kaydeden Ilıcalı, "Sağ olsunlar güzel sözleriyle beni mutlu ettiler. Onları bu sene gerçekten çok destekledim. Onlar da bu desteğin karşılığını sahada verdiler. Şakalaştık, eğlendik." dedi.

        "YÖNETİCİLİKTE SORUMLULUK SİZDE, BUNLAR KOLAY İŞLER DEĞİL"

        Maçı tam anlamıyla yaşayamadığını da aktaran Ilıcalı, "Bu kadar sorumlulukla maçı yaşayamıyorsun. Milli maç ya da Fenerbahçe maçı olsa, amatör duygu başka bir şey. Burada bütün şehrin sorumluluğu sende. Yönetici olmak başka bir şey. Sorumluluk senin, bunlar kolay işler değil. Maç bende yok, şimdi seyredeceğim." ifadelerini kullandı.

        Ilıcalı, gelecek yıl Premier Lig'deki hedefleriyle ilgili soruya, "Önce Premier Lig'de kalmak istiyoruz çünkü hiç kolay değil. 1 sene kalırsan yırtıyorsun, bütçe artıyor. O zaman daha rahat savaşabiliyorsun. Elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2026 Tatbikatında açıklamalarda bulundu. Tatbikata katılan 50'nin üzerinde 1300 askeri personele teşekkür eden Erdoğan, "Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Dünyada yeni dengeler yeni itti...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: Anlaşmanın detayları yakında duyurulacak
        ABD Başkanı: Anlaşmanın detayları yakında duyurulacak
        Soruşturmada 9 tutuklama
        Soruşturmada 9 tutuklama
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        İsrailli bakanın Fransız topraklarına girişi yasaklandı
        İsrailli bakanın Fransız topraklarına girişi yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Son anda kurtuldu
        Son anda kurtuldu
        Giresun'da kahreden olay
        Giresun'da kahreden olay
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        İstanbul'da bayram göçü
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?