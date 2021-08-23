Adalet bakanına ziyaret 0:00 / 0:00

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İstiklâl Marşı'nın yazılış serüvenini konu alan, milli şair Mehmet Âkif Ersoy'un yaşamından kesitler de sunacak olan 'Akif' adlı sinema filmi, gösterime milli marşımızın kabul edilişinin 100'üncü yılı olan 12 Mart 2021'de girecekti. Ne var ki pandemi nedeniyle sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle vizyon tarihi 24 Eylül 2021'e ertelendi.

Başrollerini Yavuz Bingöl, Fikret Kuşkan, Murat Han, Ruhi Sarı, Mine Çayıroğlu, Hazım Körmükçü, Atılay Uluışık ve Kıvanç Ali Aytan'ın paylaştığı 'Akif'in yönetmenliğini Sadullah Şentürk yaptı.

Harun Türk ile ortak yapımcısı olan Baran Mayda ile' Akif'te Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran Yavuz Bingöl, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü makamında ziyaret ederek film hakkında bilgi verdi.