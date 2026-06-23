Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli personel alımında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. İnfaz ve Koruma Memuru, Büro Personeli, Hemşire, Teknisyen ve çeşitli destek personeli kadrolarına yapılan başvuruların değerlendirme aşamasına geçilirken, binlerce aday sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları hangi tarihte ilan edilecek? İşte adayların merak ettiği son gelişmeler...
Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı personel alımı kapsamında açtığı 15 bin sözleşmeli kadro için başvuru maratonu sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi değerlendirme sürecinden çıkacak sonuçlara odaklanırken, sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. İKM, zabıt kâtibi, hemşire, teknisyen ve destek personeli pozisyonlarına başvuran adaylar için süreçteki son durum merak konusu oldu. İşte bilgiler...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2026 NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı personel alımı 7-22 Haziran tarihleri arasında tamamlandı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlık tarafından henüz başvuru sonuçlarına yönelik bir açıklama yapılmadı. Ancak Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Bu bilgilere göre sonuçların Ağustos'un ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;
Zabıt Katibi: 5.259 kişi
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
Mübaşir: 1.041 kişi
İcra Kâtibi: 900 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
Psikolog: 410 kişi
Teknisyen: 322 kişi
Büro Personeli: 316 kişi
Hemşire: 286 kişi
Sosyal Çalışmacı: 90 kişi