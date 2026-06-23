Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonucu sorgula

        Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli personel alımında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. İnfaz ve Koruma Memuru, Büro Personeli, Hemşire, Teknisyen ve çeşitli destek personeli kadrolarına yapılan başvuruların değerlendirme aşamasına geçilirken, binlerce aday sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları hangi tarihte ilan edilecek? İşte adayların merak ettiği son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 12:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı personel alımı kapsamında açtığı 15 bin sözleşmeli kadro için başvuru maratonu sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi değerlendirme sürecinden çıkacak sonuçlara odaklanırken, sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. İKM, zabıt kâtibi, hemşire, teknisyen ve destek personeli pozisyonlarına başvuran adaylar için süreçteki son durum merak konusu oldu. İşte bilgiler...

        2

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2026 NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığı personel alımı 7-22 Haziran tarihleri arasında tamamlandı.

        3

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bakanlık tarafından henüz başvuru sonuçlarına yönelik bir açıklama yapılmadı. Ancak Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Bu bilgilere göre sonuçların Ağustos'un ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.

        4

        KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

        Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;

        Zabıt Katibi: 5.259 kişi

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

        Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi

        Mübaşir: 1.041 kişi

        İcra Kâtibi: 900 kişi

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

        Psikolog: 410 kişi

        Teknisyen: 322 kişi

        Büro Personeli: 316 kişi

        Hemşire: 286 kişi

        Sosyal Çalışmacı: 90 kişi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yücel Paşmakçı'ya veda

        Yaşamını yitiren Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Yücel Paşmakçı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfisi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı müdürü Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu "Cumhuriyet tarihimizin en büyük halk ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!