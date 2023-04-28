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Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılıyor

Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan 1669 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, törenle ulaşıma açılacak

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılıyor
HABERTURK.COM

Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan 1669 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, törenle ulaşıma açılacak.

Türkiye'nin altıncı büyük şehri ve ülkenin önde gelen tarım, ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Adana'nın hızla büyüyen şehir nüfusu 2 milyonu aşmış, araç sahipliği önemli ölçüde arttı. Batı Akdeniz ile İç Anadolu Bölgelerini, Güneydoğu Anadolu ve GAP Bölgesi’ne bağlayan transit trafiğe de hizmet veren Adana’nın şehir içi trafiğinin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hayata geçirildi.

Adana ilinin doğu ve batı yakasını birbirine bağlayan “Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü” yaklaşık 1700 m uzunluğunda olup, aynı zamanda proje kapsamında 130 m çapında modern dönel kavşaklar ve 4,1 km uzunluğunda bağlantı yolları yapıldı.

Mevcut durumda; köprünün tesis edildiği güzergahta Kuzey Adana’nın doğu-batı bağlantısı 2x1 şeritli tek yol konumundaki Seyhan Barajı kret yolu ile sağlanıyor, yolu günde ortalama 35 binden fazla araç kullanıyor. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile, Adana'nın Kuzey Bölgesinde bulunan Stadyum, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu’na kesintisiz bağlantı sağlanarak, şehir içi trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor.

Proje ile; zamandan 254,6 milyon TL, akaryakıttan 30,9 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 285,5 milyon TL tasarruf edilecek, karbon salınımı yılda 4.224 ton azaltılacak.

Projenin Özellikleri

Köprü Uzunluğu: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (800 m betonarme + 900 m Çelik) 1.700 m uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun 4. Köprüsü.

No

İsim

Uzunluk

Tipi

Yeri

1

1915 Çanakkale Köprüsü

3.869 m

Asma

Çanakkale

2

Osmangazi Köprüsü

2.682 m

Asma

Kocaeli

3

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

2.164 m

Asma

İstanbul

4

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

1.669 m

Kutu Kiriş + Ardgerme

Adana

5

Çatalan Köprüsü

1.575 m

Kutu Kiriş

Adana

6

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

1.560 m

Asma

İstanbul

7

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

1.090 m

Asma

İstanbul

Genişliği: 38,25 metre genişliğindeki köprü, karayolu trafiğine 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli olarak hizmet verecek. Köprüde ayrıca 1 gidiş 1 geliş hattından oluşan demiryolu, yaya ve bisiklet yolları da bulunuyor. 38,25 metre genişliğindeki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul boğazındaki 33,40 m genişliğindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden daha geniş.

Teşkili: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 14’ü betonarme, 9’u çelik olmak üzere toplam 23 açıklıktan oluşuyor. Betonarme köprüde en uzun açıklık 61,5 m olup çelik köprüde en uzun açıklık 105 m. Proje kapsamında toplamda 24 adet betonarme ayak imalatı yapıldı.

Köprüde Kullanılan Yapı Malzemeleri

Beton: Proje kapsamında kullanılan yaklaşık 125.000 m3 beton ile 1000 m2 oturum alanlı 309 katlı bina inşa edilebiliyor.

Çelik: Proje kapsamında kullanılan yaklaşık 22.000 ton yapısal çelik, 1.745 ton çelik halat ve 23.255 ton çelik ile toplamda 47.000 ton çelik malzeme 4,5 adet Eyfel kulesini yapmaya yetecek miktarda.

MA+TMA: Proje kapsamında kullanılan yaklaşık 2800 ton mastik asfalt ve 3700 ton taş mastik asfalt ile İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden daha fazla mastik asfalt kullanıldı.

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