Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Adana Demirspor: 1 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele seviyesinin üst düzey olduğu karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı. Adana Demirspor'da gol 84. dakikada penaltıdan Cherif Ndiaye ile gelirken, Fenerbahçe'nin golü ise 88. dakikada Valencia'dan geldi. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin iptal edilen golü ise tartışma yarattı. İşte detaylar...

Adana Demirspor: 1 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.

Adana Demirspor'da gol 84. dakikada oyuna sonradan giren Cherif Ndiaye'den geldi. Fenerbahçe'nin golü ise 88. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

Mücadele sonucunda Adana Demirspor puanını 38'e çıkarırken, Fenerbahçe ise puanını 45 yaptı.

Fenerbahçe'de 74. dakikada sarı kart gören Michy Batshuayi cezalı duruma düştü.

14. DAKİKADA İPTAL EDİLEN GOL TARTIŞMA YARATTI

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın 14. dakikada bulduğu gol, VAR uyarısı sonrası iptal edildi.

Ali Palabıyık, 2.5 dakika süren inceleme sonunda Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı.

Maçın hakemi Palabıyık, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitmedi.

TRİBÜNLERİN TAMAMINA YAKINI DOLDU

Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmaya ilgi gösteren Adana Demirspor'lu taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

Fenerbahçe'nin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

2. dakikada N’diaye’den seken topla buluşan Belhanda vuruşunda top kaleci Altay’da kaldı.
5. dakikada Svensson’un pasıyla topla buluşan Emre'nin şutu yandan dışarı çıktı.
6. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası içinde Batshuayi’nin şutunu kaleci Ertaç kurtardı.
11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rossi, sert şutu az farkla auta gitti.
14. dakikada ceza sahasında dışında topla buluşan Mert Hakan'ın sert şutunda top ağlara gitti. VAR’a giden hakem Ali Palabıyık, golden önce topun Mert Hakan’ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
24. dakikada İrfan Can'ın köşe atışında ceza sahası içinde Arao’nun kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
28. dakikada Emre Akbaba'nın köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde top İrfan Can'ın eline çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada Belhanda'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Altay gole izin vermedi.
51. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Akintola'nın sert şutunda kaleci Altay topu kornere çeldi.
52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutu önce savunmaya ardından da direğe çarparak auta çıktı.
57. dakikada topu önünde bulan Akintola'nın şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.
76. dakikada Miha Zajc'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Valencia'nın şutu az farkla auta çıktı.
82. dakikada Semih'in uzun pasında ceza sahası içinde topla bulaşan Svensson, kaleci Altay'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
84. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Valencia, çaprazdan uzak kale direğine şutunda top filelere gitti. 1-1

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler
FUTBOL Fenerbahçe'nin 11'i!
Galatasaray transferde dünya yıldızlarının peşinde: Luka Jovic, Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo'da müspet gelişmeler! Son dakika GS transfer haberleri
FUTBOL Son dakika harekatı!
Rıdvan Dilmen'den Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yorumu: "Ayıp ya! Bu kadarı olmaz!"
FUTBOL "Ayıp ya! Bu kadarı olmaz!"
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında iptal edilen gol tartışma yarattı!
FUTBOL İptal edilen gol tartışma yarattı!
Son dakika haberi Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferini KAP'a bildirdi
FUTBOL Beşiktaş transferi açıkladı!
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na dev talip! Yıldız ismin varisi...
FUTBOL Yıldız ismin varisi!
Galatasaray-Ümraniyespor maçı yazar yorumları
FUTBOL "Sanatçı"
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı kariyerinde bir ilki yaşadı!
FUTBOL Tarihi performans! Bir ilki yaşadı
Jorge Jesus, maç bitince Ali Palabıyık'ın yanına koştu
FUTBOL Maç bitince hakemin yanına koştu!
Ajax, John Heitinga'ya emanet!
FUTBOL Ajax, John Heitinga'ya emanet!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.