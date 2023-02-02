Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.
Adana Demirspor'da gol 84. dakikada oyuna sonradan giren Cherif Ndiaye'den geldi. Fenerbahçe'nin golü ise 88. dakikada Enner Valencia'dan geldi.
Mücadele sonucunda Adana Demirspor puanını 38'e çıkarırken, Fenerbahçe ise puanını 45 yaptı.
Fenerbahçe'de 74. dakikada sarı kart gören Michy Batshuayi cezalı duruma düştü.
14. DAKİKADA İPTAL EDİLEN GOL TARTIŞMA YARATTI
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın 14. dakikada bulduğu gol, VAR uyarısı sonrası iptal edildi.
Ali Palabıyık, 2.5 dakika süren inceleme sonunda Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı.
Maçın hakemi Palabıyık, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitmedi.
TRİBÜNLERİN TAMAMINA YAKINI DOLDU
Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmaya ilgi gösteren Adana Demirspor'lu taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.
Fenerbahçe'nin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
2. dakikada N’diaye’den seken topla buluşan Belhanda vuruşunda top kaleci Altay’da kaldı.
5. dakikada Svensson’un pasıyla topla buluşan Emre'nin şutu yandan dışarı çıktı.
6. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası içinde Batshuayi’nin şutunu kaleci Ertaç kurtardı.
11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rossi, sert şutu az farkla auta gitti.
14. dakikada ceza sahasında dışında topla buluşan Mert Hakan'ın sert şutunda top ağlara gitti. VAR’a giden hakem Ali Palabıyık, golden önce topun Mert Hakan’ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
24. dakikada İrfan Can'ın köşe atışında ceza sahası içinde Arao’nun kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
28. dakikada Emre Akbaba'nın köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde top İrfan Can'ın eline çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada Belhanda'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Altay gole izin vermedi.
51. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Akintola'nın sert şutunda kaleci Altay topu kornere çeldi.
52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutu önce savunmaya ardından da direğe çarparak auta çıktı.
57. dakikada topu önünde bulan Akintola'nın şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.
76. dakikada Miha Zajc'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Valencia'nın şutu az farkla auta çıktı.
82. dakikada Semih'in uzun pasında ceza sahası içinde topla bulaşan Svensson, kaleci Altay'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
84. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Valencia, çaprazdan uzak kale direğine şutunda top filelere gitti. 1-1
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