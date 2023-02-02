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Son dakika: Selahattin Baki'den sert sözler: "Ali Palabıyık operasyon için gönderilmiştir"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 1-1 sona eren Adana Demirspor mücadelesinin ardından sert açıklamalar yaptı ve Ali Palabıyık'ın bu mücadeleye operasyon için gönderildiğini dile getirdi

Son dakika: Selahattin Baki'den sert sözler:
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Ali Palabıyık'ın kararları gündeme otururken Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki maçın ardından sert açıklamalar yaptı. Baki'nin açıklamaları şöyle:

"Bu akşam sadece bu sezonun değil, son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça"

"Ivan Bebek diye şeref yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık bugün onun da önüne geçti. Gol atıyoruz. Net gol. Verilmiyor. 3 penaltımız verilmiyor"

"MEHMET BÜYÜKEKŞİ BU MAÇIN ŞİFRESİNİ ÇÖZMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?"

"Sayın Büyükekşi soruyorum size; bu maçın şifresi çözülmeden Türk futbolunun şifresi çözülemez. Yeter artık!"

"Sivas - Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibimize 3 puan, bize bu gibi maçlarda 1 puanı zor toparlayacağımız durumlar."

"ALİ PALABIYIK'I BİR DAHA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

"Bir daha bu Ali Palabıyık'ı, bırakın Fenerbahçe maçını hiçbir Türk takımının alt lig dahil maçında görmek istemiyoruz."

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