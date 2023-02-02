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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ve Altay Bayındır, Ali Palabıyık'a isyan etti
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Fenerbahçeli futbolcular, Adana'da isyan etti!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. Haftasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalırken sarı-lacivertlilerin futbolcuları, mücadelenin ardından yaptıkları açıklamalarda hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına isyan etti!

Mert Hakan Yandaş ve Altay Bayındır, Ali Palabıyık'a isyan etti
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Hakem Ali Palabıyık ve yardımcılarının kararları mücadeleye damga vururken Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından açıklamalar yaptı.

ALTAY BAYINDIR: POZİSYONLAR İNCELENMELİ

Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarını değerlendiren Altay, "Bugün üzgün ayrılıyoruz. Kazanmak için gelmiştik. Bu konulara girmem, girmedim ama pozisyonlar incelenmeli. Samet'in, Michy'nin, Valencia'nın penaltı pozisyonları var. Miha'nın pozisyonunda düdük ağzına gitti ama son anda vermedi. Anlamadım" dedi.

Hakem kararlarıyla ilgili konuşmayı sürdüren başarılı file bekçisi, "Emek veriyoruz. Emeğin karşılığını almalıyız. Kameralar var. Maçlar izleniyor. Nasıl bakıyorlar, pek fazla anlamış değilim. Top sektikten sonra topa çıktım. Topa gitme amaçlı elimi uzattım. İkimiz aynı anda topa çıktık. O kafasıyla benim elime vurdu. İkimiz de yere düştük. Penaltı verdi. Bugün çok üzgünüz. Pozisyonların da incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Yarışa devam edeceklerini söyleyen milli kaleci, "Enner'in pozisyonunu içeride izledik. Rakip diziyle vuruyor. Daha çok maçımız var. Kazanmamız gerekiyordu. Kazanmaya devam etmeliyiz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bugün verilen kararlarla alakalı üzgünüz. Tüm pozisyonlar konuşuluyor. Diyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN YANDAŞ: BİRİLERİ KONUŞTU HER ŞEY DEĞİŞTİ

Hakemin performansını eleştiren Yandaş, "İnanılmaz tempolu bir maçtı. İki takım için de git-geller var. Maçın önüne geçen bir hakem var. Canımız yanıyor. Konuşmak istemiyoruz. Benim pozisyonuma yeni bir kural gelmiş dedi içeride" dedi.

Hakem kararlarıyla ilgili konuşmaya devam eden Mert Hakan "Onu geçtim, Michy'nin pozisyonu yüzde 100 penaltı. Enner'in pozisyonunda diz vuruyor, yüzde 100 penaltı. Samet'in var. Her şeyi geçtim. Miha'nın pozisyonunda ne düşünüyor, düdük ağzına gidiyor ama vazgeçiyor" ifadelerini kullandı.

Camianın birlikte kalması gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "İlginç şeyler oluyor. Birileri çıktı konuştu, bir sürü şey değişti. Kamunun vicdanına bırakıyorum. Herkes açık gönüllülükle yorumlasın. Daha hiçbir şey bitmedi. Allah'ın izniyle buradan döneriz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Camiamız birlikte kalsın." dedi.

"SONUCU HAKEM BELİRLEDİ"

Jorge Jesus'un kırmızı kart görmedi nedeniyle Fenerbahçe Antrenörü Joao de Deus da maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Joao de Deus, "İki takımı da tebrik ediyorum. Harika bir mücadele sergilediler. Oyun üstünlüğümüzün karşılığı bu olmamalıydı. Hakemler hakkında konuşmalıyız. Bu hakemler, bu maçın seviyesini kaldıramadılar. 25 şutumuz var, 27 ortamız var, yüzde 62 topla oynadık. Bu kadar istatistikleri yakaladıktan sonra kazanamamak üzücü oldu. Hataların da etkisi var. Kimin hataları? Hakemin hataları." dedi.

Portekizli antrenör, "İlk yarıda Mert'in golünde ihlali tespit edebilen VAR, Batshuayi ve Samet'e yapılan penaltıları göremedi. Adana Demirspor'un penaltısıyla birebir aynıydı. İki pozisyon da penaltı olmalıydı. Bunları görmek istemediler. Son pozisyonda faulü vermedi. Hocamız buna itiraz etti. Üzüntü verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile olan puan farkının sorulması üzerine Deus, "6 puan, hızlıca kapanabilecek bir fark. Bu ligde her şey mümkün olabiliyor. Hala çok fazla maç var. Bu futbolu oynarsak, çok fazla maçı zorlanmadan kazanabiliriz. Elbette, hakemlik adına her şey normal şekilde devam ederse..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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