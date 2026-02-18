Adana Demirspor, 3. Lig'e düşme ile karşı karşıya!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor yaşadığı mali sıkıntılar ve aldığı cezalar nedeniyle bu yıl matematiksel olarak 2. Lig'e düşen ilk ekip oldu. Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, kulüp tesislerinde düzenlendiği basın toplantısında kulübün devir süreci, mali tablo ve acil ödeme dosyalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zeybek, 'Yaşasın ADS' kampanyasından FIFA borçlarına kadar birçok başlıkta net mesajlar verdi.

"4 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLANDI"

Başkan Ertan Zeybek, kampanya sürecine değinerek, "'Yaşasın ADS' kampanyası, Adana Demirspor'un geleceği adına atılmış tarihi bir dayanışma adımı olmuştur" dedi. Yaklaşık 4 milyon TL bağış toplandığını belirten Ertan Zeybek, "Hedefimiz kulübün yönetimini taraftar iradesine devretmekti. Bugün geldiğimiz noktada bu söz tutulmuştur" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Devir sürecine ilişkin konuşan Zeybek, "Murat Sancak'tan kulübe ilişkin tüm yetki ve sorumluluklar eksiksiz şekilde devralınmış, Adana Demirspor resmen taraftarın yönetimine geçmiştir" diye konuştu.

Kulübün mali durumuna da açıklık getiren Başkan Zeybek, yapılan incelemeler sonucunda FIFA dosyalarından kaynaklı toplam yükümlülüğün 25 milyon 603 bin Euro olduğunu belirterek, "Kulüp yönetiminde açıklık ve hesap verebilirlik esas alınmıştır" dedi.