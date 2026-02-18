Canlı
        Adana Demirspor, 3. Lig'e düşme ile karşı karşıya! - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor, 3. Lig'e düşme ile karşı karşıya!

        Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, 500 bin Euro acil ödemeleri olduğunu belirterek, "2 hafta içerisinde bu dosya kapanmazsa ne yazık ki 3. Lig'e düşeceğiz" diyerek camiaya destek çağrısında bulundu.

        Giriş: 18.02.2026 - 16:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 16:30
        Adana Demirspor, 3. Lig'e düşme ile karşı karşıya!
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor yaşadığı mali sıkıntılar ve aldığı cezalar nedeniyle bu yıl matematiksel olarak 2. Lig'e düşen ilk ekip oldu. Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, kulüp tesislerinde düzenlendiği basın toplantısında kulübün devir süreci, mali tablo ve acil ödeme dosyalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zeybek, 'Yaşasın ADS' kampanyasından FIFA borçlarına kadar birçok başlıkta net mesajlar verdi.

        "4 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLANDI"

        Başkan Ertan Zeybek, kampanya sürecine değinerek, "'Yaşasın ADS' kampanyası, Adana Demirspor'un geleceği adına atılmış tarihi bir dayanışma adımı olmuştur" dedi. Yaklaşık 4 milyon TL bağış toplandığını belirten Ertan Zeybek, "Hedefimiz kulübün yönetimini taraftar iradesine devretmekti. Bugün geldiğimiz noktada bu söz tutulmuştur" ifadelerini kullandı.

        Devir sürecine ilişkin konuşan Zeybek, "Murat Sancak'tan kulübe ilişkin tüm yetki ve sorumluluklar eksiksiz şekilde devralınmış, Adana Demirspor resmen taraftarın yönetimine geçmiştir" diye konuştu.

        Kulübün mali durumuna da açıklık getiren Başkan Zeybek, yapılan incelemeler sonucunda FIFA dosyalarından kaynaklı toplam yükümlülüğün 25 milyon 603 bin Euro olduğunu belirterek, "Kulüp yönetiminde açıklık ve hesap verebilirlik esas alınmıştır" dedi.

        3. LİG'E DÜŞME İLE KARŞI KARŞIYA

        En acil konunun ise FIFA nezdindeki ödeme olduğuna dikkat çeken Ertan Zeybek, "Yaklaşık 500 bin Euro tutarındaki acil yükümlülüğün karşılanması hayati önem taşımaktadır. 2 hafta içerisinde bu dosya kapanmazsa ne yazık ki 3. Lig'e düşürüleceğimizi belirtmek isteriz" dedi.

        Adana iş dünyasına ve şehrin dinamiklerine çağrıda bulunan Başkan Zeybek, "Bugün birlik olma günüdür. Ayağa kalk Adana, ayağa kalkın Adana Demirsporlular. Şimdi kenetlenme zamanıdır. Şimdi Adana Demirspor için tek yürek olma zamanıdır" sözleriyle destek istedi.

