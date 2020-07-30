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Adana Demirspor - Fatih Karagümrük | CANLI YAYIN

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Süper Lig'e çıkacak son takım bu akşam belli oluyor, Adana Demirspor - Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor! Adana Demirspor 1994-1995, Fatih Karagümrük ise 1983-1984'ten beri mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e son bileti kapmak için Ankara'da karşı karşıya geliyor! Adana Demirspor 25, Fatih Karagümrük ise 36 yıllık hasreti sona erdirmek istiyor! Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele ediyor.

ADANA DEMİRSPOR: 0 - FATİH KARAGÜMRÜK: 0
(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 21.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
STAT: Eryaman
YAYIN: beIN SPORTS MAX HD 1

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş, Tarık, Rassoul, Mitrovic, Mehmet, Hasan, Tevfik, Sinan, Volkan, Erkan, Mehmet Akyüz
YEDEKLER: Vedat, Talha, Adil, Traorei, Aosman, Berk, Dibba, Kone
TEKNİKDİREKTÖR: Cüneyt Dumlupınar

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Ndao, Çağrı, Sabo, Darri, Sobiech
YEDEKLER: Murat, Koray, Yalçın, Murat, Bülent, Efe, Engin, Muhammed, Emeghara, Yusuf
TEKNİKDİREKTÖR: Şenol Can

Ligde normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Adana Demirspor, yarı finalde Bursaspor'u saf dışı bıraktı. Fatih Karagümrük ise Akhisarspor'u yenerek adını finale yazdırdı.

ADANA DEMİRSPOR'UN 6. PLAY-OFF'U

Adana Demirspor; 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında olmak üzere 4, Fatih Karagümrük ise 1982-1983'te bir kez Süper Lig vizesi aldı.

1993-1994, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019'da da play-off'ta mücadele eden Adana Demirspor, 1993-1994'te play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.

DUMLUPINAR İKİNCİ KEZ SÜPER LİG'E YÜKSELMENİN PEŞİNDE

Sezona Fatih Karagümrük'te başlayan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, bu maçı kazanmaları halinde 2014-2015'te Kayserispor'un ardından ikinci kez bir takımı Süper Lig'e çıkaracak.

Ligin ilk devresinde Fatih Karagümrük forması giyen ve bir süre de teknik direktör-oyuncu olarak görev yapan Erkan Zengin de Adana Demirspor için mücadele edecek.

Geçen yıl Fatih Karagümrük'te futbolcu olarak görev yapan ve Fatih Karagümrük'ün play-off'ta TFF 1. Lig vizesi almasına katkı sağlayan Şenol Can da Fatih Karagümrük'ün başında yer alıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK, 1. LİG'E DE PLAY-OFF'TAN ÇIKMIŞTI!

Fatih Karagümrük, geçen sezon TFF 1. Lig'e de play-off maçlarının ardından yükselmişti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu averajla 2. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, play-off aşamasında sırasıyla Şanlıurfaspor, Manisa Futbol Kulübü ve Sakaryaspor'u eleyerek adını 14 yıl sonra TFF 1. Lig'e yazdırmıştı.

25. FİNAL

İlk olarak 1978-1979 sezonunda uygulanan play-off sistemi bu yıl 25. kez oynanıyor. Play-off'ta daha önce 18 takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor ve Sakaryaspor 2'şer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor ise birer kez Süper Lig'e çıktı.

1993-1994 sezonunda oynanan play-off'ta iki takım birden Süper Lig vizesi almıştı.

ANKARA'DAKİ 8. FİNAL

Ankara, 8. kez TFF 1. Lig play-off finaline ev sahipliği yapıyor.

Başkentte daha önce 1993-1994, 1995-1996, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2011-2012'de play-off finali oynanmıştı.

Play-off finaline İstanbul 5, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir 2, Bursa ise 1 kez ev sahipliği yapmıştı.

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