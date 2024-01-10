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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-2 (MAÇ SONUCU) - İstanbulspor Haberleri

        Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Adana Demirspor ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Adana Demirspor, 29'da Yusuf Barasi ve 78'de Gravillon'un golleriyle 2-0 öne geçtiği mücadelede 80'de Vorobjovas ve 84'te Duhaney'in gollerine engel olamadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.01.2024 - 22:14 Güncelleme: 10.01.2024 - 22:14
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        Demirspor kaçtı, İstanbulspor yakaladı!
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        Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı.

        Ev sahibi Adana Demirspor, 2-0 öne geçtiği maçta son bölümde yediği iki golle 1 puana razı oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada ceza sahasına giren Akintola'nın kaleci Alp Arda'yı geçtikten sonra dar açıdan kale sahasına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

        22. dakikada Duhaney'in aldığı pasla topla buluşan Loshaj'ın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

        29. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Akintola'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa uzanan kaleci Alp Arda'dan seken topla arkada buluşan Yusuf Barasi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

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        51. dakikada Loshaj ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

        78. dakikada sol kanattan Emre Akbaba'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Nani'nin kafa vuruşunu kaleci Alp’in çeldi. Dönen topla buluşan Gravillon düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0.

        80. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Vorobjovas’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

        84. dakikada Emre Kaan Gültekin ceza sahası dışından sert şutu kaleci Magomedaliev’in döndü. Dönen topu Duhaney filelere yolladı. 2-2

        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Murat Erdoğan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Şener

        ​​​​​​​​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli (Dk. 63 Dorukhan Toköz), Akintola, Yusuf Barasi (Dk. 72 Zeneli), Emre Akbaba, Nani (Dk. 87 Tayfun Aydoğan)

        İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Coly (Dk. 60 Vefa Temel), Ndao, Vorobjovas, Loshaj, Jackson (Dk. 72 Mendy), Ethemi (Dk. 72 Emir Kaan Gültekin)

        Goller: Dk. 29 Yusuf Barasi, Dk. 78 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 80 Vorobjovas, Dk. 84 Duhaney (İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Mehmet Yeşil, Dk. 42 Coly, Dk. 82 Vefa Temel (İstanbulspor)

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