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        Adanaspor: 0 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 18:08 Güncelleme: 09.03.2024 - 18:08
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        Adana'da gol yok!
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        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

        Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz, Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Taş, Oberlin (Dk. 62 Ciss), Dabo (Dk 90+5 Kubilay Aktaş), Diakite (Dk. 85 Harun Alpsoy), Rashad Muhammed (Dk 90+5 Metehan Altunbaş), Fernandes

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Çağlayan Menderes, Rotman, Oğuz Yıldırım, Sinan Kurt (Dk. 87 Koray Kılınç), Hasan Kılıç (Dk. 74 Simon), Dimitrov, Murat Cem Akpınar (Dk. 66 Samed Onur), Roshi (Dk. 46 Del Valle), Kasongo

        Sarı kartlar: Dk. 61 Hasan Kılıç, Dk. 63 Rotman, Dk. 71 Bülent Uzun (Sakaryaspor)

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