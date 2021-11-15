"HAYATIMDA SAHİP OLDUĞUM EN İSTİKRARLI İNSANDI!"

Adele "O ve Angelo'nun bana verdiği istikrar, başka hiç kimsenin bana veremeyeceği bir anda geldi. Özellikle de hayatımın o döneminde. Kolayca bazı tehlikeli yollardan geçebilirdim ya da bunların hepsi tarafından bunalarak kendi kendime zarar verebilirdim. Ve o geldi ve stabildi, o ana kadar hayatımda sahip olduğum en istikrarlı insandı!" dedi.