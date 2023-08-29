Adele yeniden anne olmak istiyor
Simon Konecki ile evliliğinden bir oğlu bulunan ve şu an Rich Paul ile aşk yaşayan Adele, yeniden anne olmak istediğini açıkladı
2018'de nikâh masasına oturduğu Simon Konecki'den 2021'de boşanan Adele, ayrıldıktan kısa bir süre sonra spor menajeri Rich Paul ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
"YAKIN BİR ZAMANDA ANNE OLMAK İSTİYORUM"
İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas'taki 'Weekends With Adele' adlı konseri esnasında anne olmak istediğini söyledi. 35 yaşındaki şarkıcı, "Yakın bir zamanda anne olmak istiyorum" dedi.
"LİSTE YAPMAYA BAŞLADIM"
Simon Konecki ile evliliğinden 10 yaşında Angelo adında bir erkek çocuğu olan Adele, bebek ismi bakmaya şimdiden başladığını söyledi. Şarkıcı, "Liste yapmaya başladım. Hoşuma giden bir isim gördüğümde telefonuma not ediyorum" dedi.
"Parker diyemiyorum çünkü o ismi Rich seviyor" diyen Adele, Spencer ve Ray isimlerini düşündüğünü dile getirdi.
"ONA DELİLER GİBİ AŞIĞIM"
Rich Paul ile birlikteliğini 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilan eden Adele, ilişkisi hakkında konuşmuştu. Ünlü şarkıcı, "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!" demişti. Evliliğe sıcak baktığını da belirten Adele, "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Adele ile eski eşi Simon Konecki
"BOŞANDIĞIMDA PSİKOLOJİK TERAPİ GÖRDÜM" DEMİŞTİ
Öte yandan Adele, eski eşi Simon Konecki’den boşandığında günde 5 kez psikolojik terapi gördüğünü açıklamıştı.
Fotoğraflar: Avalon, Instagram, Mega, Shutterstock