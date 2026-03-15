        Haberler Spor Basketbol NBA Adem Bona'lı Philadelphia 76ers Nets'i mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Adem Bona'lı Philadelphia 76ers Nets'i mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın "double-double"a yaklaştığı maçta Brooklyn Nets'i 104-97 mağlup etti.

        Giriş: 15.03.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Adem Bona'lı 76ers Nets'i mağlup etti

        Play-off mücadelesi veren 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Nets karşısında Quentin Grimes'ın 28 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performansının yardımıyla kazanarak sezonun 36. galibiyetini aldı.

        Ev sahibi ekipte Justin Edwards 19 ve VJ Edgecombe 16 sayı kaydetti. Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 33 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 9 sayı, 10 ribaunt, 3 blok, 1 top çalmayla tamamladı.

        Bu sezon 50. mağlubiyetini yaşayan Nets'te ise Danny Wolf 15, Josh Minott 14 ve Ben Saraf 12 sayı attı.

        LAKERS, DONCIC'İN SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

        Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in uzatma periyodundaki son saniye basketiyle Denver Nuggets'ı 127-125 yendi.

        Crypto.com Arena'da oynanan mücadelede Doncic, 30 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptı. Üst üste 5 olmak üzere 42. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı üçüncüsü Lakers'ta Austin Reaves 32, Marcus Smart 21 ve LeBron James 17 sayı buldu.

        Batı Konferansı 6'ncısı Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 24 sayı, 16 ribaunt, 14 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. Sezonun 27. mağlubiyetini yaşayan konuk takımda Aaron Gordon 27, Tim Hardaway Jr 20 ve Cameron Johnson 18 sayı kaydetti.

        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Bayram tatili zehir oldu! Anne-baba öldü, 4 çocuk yaralı
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Evlilik bilmecesi
