Adem Büyük'ün cezası indirildi

Süper Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 3 maçlık cezaya çarptırılan Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezasında indirime gidildi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Tahkim Kurulu'nun Adem'in cezasının 3 maçtan 2 maça indirildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."