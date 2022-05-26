Adet döneminde kansızlık belirtileri 0:00 / 0:00

Halk arasında kansızlık adı verilen anemi hastalığının pek çok sebebi vardır. Kanda alyuvar adı verilen kırmızı kan hücrelerinde yaşanan azalmalarda dolayı ortaya çıkan kansızlığın en önemli nedenlerinden biri demir eksikliğidir. Ancak kadınlar tarafından adet görmenin de kansızlık ile bağlantısı olduğu görüşü merak edilen konular arasında yer alır. Uzmanların da açıklamalarına göre üreme dönemi içinde yer alan kadınlarda var olan kansızlığın ana kaynağı adet dönemidir. Bu yüzden kadınlar kansızlık problemi karşısında erkeklere göre daha riskli bir konumdadır. Adet görmenin kansızlık üzerindeki etkileri ve sebepleri üzerine hazırladığımız yazımızda tüm detayları bulabilirsiniz.

Adet Döneminde Kansızlık Neden Olur?

Adet döneminde vücutta çok fazla kan kaybı meydana gelmektedir. Adet dönemini normal seviyede geçiren kadınlarda her adet döneminde 20 ila 30 cc arasında bir kan kaybı gerçekleşir. Meydana gelen bu kan kaybının hasarı ise kan hücreleri tarafından onarılarak telafi edilir. Ancak adet döneminde daha yoğun bir kanama yaşayan ve her ay 60 ila 80 cc arasında kan kaybeden kadınlarda kansızlık meydana gelir. Bunun sebebi ise vücutta bulunan kan hücrelerinin kaybedilen kan miktarını telafi edememesidir.

Regl Döneminde Kansızlık Belirtileri

Regl döneminde normalden fazla kanama yaşayan ve bundan kaynaklı kansızlık problemi olan kadınlarda bazı belirtiler ortaya çıkar. İşte kişilerin adet döneminde kansızlık sorunu yaşadıklarına işaret eden belirtiler:

Yorgunluk hissi artar ve kişi kendini güçsüz hissederek günün çoğunluğunda uyumak ister.

Hareket etmekte zorlanır.

Sosyal hayatını olumsuz etkileyecek derecede hareketsizlik ve isteksizlik ortaya çıkar.

Adet döngüsünde uzama meydana gelir. Adet kanamalarının süresi 7 günden fazla sürebilir.

Kanama sırasında büyük pıhtılar görülebilir.

Adet döneminde sık sık ped ya da tampon değiştirme ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu sıklık 1-2 saate kadar düşebilir.

Kansızlık Adet Kanamasını Artırır Mı?

Kansızlık adet kanamasını arttırır mı sorusu kadınlar tarafından en çok sorulan sorular arasında yer alır. Ancak kansızlık adet kanamasını arttırmaz, yoğun regl kanaması kansızlığın artmasına sebep olur. Özellikle adet dönemlerinde bu kansızlık oranı daha da yükselmektedir. Her adet gören kadında yüksek miktarda kansızlık olur düşüncesi ise doğru değildir. Adet kanamasının kansızlığa sebebiyet vermesi için kanamanın anormal seviyede gerçekleşmesi gerekir. Eğer ayda 20-30 cc arasında bir kan kaybı yaşanıyor ise vücut yeni kan hücreleri üreterek bu kan kaybını telafi edebilir. Ancak bazı kadınlarda adet dönemi kanamaları daha yoğun gerçekleşir. Bu yoğun kanamalardan kaynaklı kan kaybını vücut telafi edemez ve böylelikle kansızlık meydana gelir.

Kansızlık Regli Etkiler Mi?

Kansızlık regl dönemini de etkileyen bir durumdur. Kansızlık olan kadınlarda daha sık regli görme durumu yaşanabilir. Bunun yanı sıra kansızlık yumurtalıklarda istenemeyen kitlelerin de oluşumuna zemin hazırlayabilir. Kansızlık aynı zamanda demir eksikliğini de beraberinde getirdiği için adet dönemlerinden önce kadınların üreme dönemi verimlerini oldukça düşürür. Bu yüzden de kansızlığın regl dönemli üzerinde sayısız olumsuz etkisi bulunur. Kansızlığı bulunan kadınlar doktor kontrollerini aksatmamalıdır.