'Adile' filmi oyuncuları basın mensuplarıyla buluştu

BKM yapımcılığında, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı 'Adile' filmi için oyuncu kadrosu Ses Tiyatrosu’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Adile Naşit’e hayat veren Meltem Kaptan başta olmak üzere, Türk sinemasının unutulmaz isimlerini ile hikâyenin ana karakterlerini canlandıran oyuncular 'Adile' setini ve filme dair duygularını anlattılar.

Meltem Kaptan (Adile Naşit): Çok sıcak bir film geliyor. Ben öyle hissediyorum. Zaten Adile sıcak bir kadın. O kadar memnunum ki bu casttan. Herkesi çok seviyorum. Gülüşüne bayağı kafa yordum. Bu hanım çok enteresan çünkü güldüğü zaman nefes almıyor. Bu süreçte ben de çok şey öğreniyorum. Adile’yi oynadıkça, yaşadıkça çok şey öğreniyorum. O uzun, göz göze bakılıp hiç konuşmadan anlaşmalar… O sevgi hâlini geri getirmek istedik.

Meltem Kaplan, 2022'de Berlin Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Başrol Performansı' dalında Gümüş Ayı kazandı. REKLAM Levent Can (Münir Özkul): Çok büyük bir ismi canlandıracak olmak stres yarattı. ‘Ben kabul etmeyeyim’ dedim başta ama Çağan Irmak’ın projede olması, BKM’nin bu işin içinde olması korkularımı yok etti. Hepimiz projeye çok inandık. Berkay Tulumbacı (Kemal Sunal): Kemal Sunal’ı oynamak hiç kolay bir şey değil. Çok heyecan verici bir konu. Tek bir cümleyle anlatabileceğim bir mevzu değil; çok karışık duygular hissediyor insan. Çetin Lale (Tarık Akan): Böyle bir projede yer almak, Yeşilçam’ın ışıklarında olmak tarif edilemez bir duygu. Büyük ustalarla aynı projede yer almak… Bana çok yardımcı oldular.

Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce profesyonel basketbolcu olan Çetin Lale, 2016 – 2018 arasında Bilecik Belediyesi ve Fethiye Belediyesi takımlarında forma giydi. Elif Nur Kerkük (Ayşen Gruda): 2017’de, vefatından bir yıl önce çalışma şansım olmuştu Ayşen Hanım ile. Çok güzel paylaşımlarımız olmuştu. ‘Oldu mu?’ diye hep düşündüm ama film çok güzel aktı. Seda Bakan (Müjde Ar): Yeşilçam’a ışınlanıyoruz hep beraber. Müjde Ar’ı canlandırıyorum. Çok heyecanlıyım, çok stresliyim. Meltem’in enerjisi inanılmaz yüksek. Onunla oynarken kendimi kaptırıyorum. Müjde Hanım’la iki kere görüştüm, gerçekten iyi arkadaş olduk. Bana yaşanmış hikâyeler anlattı, onun üzerinden sohbet ettik.