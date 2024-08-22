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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Adrien Rabiot'ya sürpriz talip! Adı Galatasaray'la da anılıyor - Galatasaray Haberleri

        Adrien Rabiot'ya sürpriz talip! Adı Galatasaray'la da anılıyor

        Juventus'tan ayrılan Adrien Rabiot'un yeni takımı için Inter, Atletico Madrid ve Bayern Münih'le görüşmeler yapılsa da anlaşma sağlanamadı. Rabiot'un adı Galatasaray, Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United gibi kulüplerle anılırken, geleceği hakkında kısa sürede bir karar vermesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 13:51 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:51
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        Juventus'tan ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı büyük bir merak konusu haline gelen Adrien Rabiot ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

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        Fransa basınından L'Equipe'nin haberine göre; Rabiot'u transfer etmek için Inter, Atletico Madrid ve Bayern Münih devreye girdi ancak anlaşma sağlanamadı.

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        Foot Mercato'ya göre; sezona Arne Slot ile başlayan ve hiçbir yeni ismi kadrosuna katmayan Liverpool, 29 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.

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        Ayrıca haberde oyuncunun ve çevresinin, transfer dönemi kapanmadan önce bir anlaşma sağlamak için beklediği aktarıldı.

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        Geçtiğimiz sezon Juventus ile tüm 35 maça çıkan 1.88'lik orta saha oyuncusu, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

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        Orta saha için adı Galatasaray ile anılan Fransız orta saha Adrien Rabiot'nun annesi ve menajeri Mamma Veronique'den açıklama gelmişti.

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        Haberde, Fransız orta sahayı Galatasaray, Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da istediği yazılırken, Rabiot'nun kısa sürede kararını vereceği belirtilmişti.

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        Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 212 maça çıktı ve 22 gol, 15 asist yaptı.

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