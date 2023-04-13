M.T, (43) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Düzağaç beldesi yakınlarında elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan R.B, (55) yaşamını yitirdi, sürücü M.T. ile araçtaki M.B. (21) ve Y.H.B. (10) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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