Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, bir kişi de yaralandı
Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T., idaresindeki hafif ticari araç kavşaktan dönüş yapmak istediği esnada plakası belirlenemeyen İ.D., yönetimindeki TIR'la çarpıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR peyzaj alanına girerek durabildi. Kazada sürücülerden İ.T. ile yanında bulunan H.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 23 yaşındaki H.T., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.