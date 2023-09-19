Çalışma ekibi tatlı fesleğen, kutsal fesleğen ve ak fesleğeni inceledi. Beyaz fesleğen yağı bakteriler üzerinde engelleyici bir etki göstermezken, tatlı fesleğen ve kutsal fesleğen bunu yaptı.

Her bir fesleğen yağının su içinde yağ mikro emülsiyon karışımını test ederken, tatlı fesleğen yağı , P. aknes'e karşı önleyici aktivite söz konusu olduğunda kutsal fesleğen formülasyonundan daha iyi performans gösterdi.

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Ancak WebMD uzmanları, fesleğenin sivilce tedavisindeki etkinliği konusunda hala daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda uyarıyor. En sevdiğiniz yemeğin içine pişirildiğinde tüketim için genellikle güvenli olduğu düşünülse de, fesleğenin topikal olarak uygulanması yalnızca "muhtemelen güvenli" olarak kabul edilir.