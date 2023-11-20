Agrotech halka arz sonuçları açıklandı! Agrotech borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi ve hangi gün borsada işlem görecek?

Agrotech halka arz sonuçları açıklandı! Agrotech borsa işlem tarihi ne zaman, kaç lot verdi ve hangi gün borsada işlem görecek?

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Yatırımcılar tarafından merakla beklenen Agrotech halka arz sonuçları açıklandı. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. talep toplama işlemleri 15-16-17 Kasım günleri arasında tamamlandı. Alnus Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, şirketin 1 TL nominal değerdeki payları 5,21 lira fiyattan halka arz edilirken 300 milyon lira nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1,56 milyar TL olarak gerçekleşti. İşte Agrotech halka arz sonuçlarına ilişkin merak edilenler...