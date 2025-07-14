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        Haberler Bilgi Yaşam AGS soruları ve cevapları yayınlandı! MEB 2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AGS sonuçları sorgulama

        AGS soruları ve cevapları yayınlandı! AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarına mesleği eğitim ve gelişim sunmak için uygulanmaya başlayan AGS yani Akademiye Geçiş Sınavı tamamlandıktan sonra gözler AGS soruları ve cevap anahtarlarındaydı. 2025-AGS ve 2025-ÖABT sınavlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı. Peki AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 10:12 Güncelleme: 14.07.2025 - 19:31
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        AGS soruları ve cevap anahtarları kitapçığı yayınlandı. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek sınav, 13 Temmuz’da tamamlandı. Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanındı. Peki AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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        AGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

        AGS'nin sonuçları ise ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

        AGS ve ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

        ÖSYM Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS), AGS ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

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        Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan AGS ve ÖABT'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

        Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

        Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 23 Temmuz'da sona erecek.

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