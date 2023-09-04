Ağustos ayı enflasyon beklenti tahmini anketi açıklandı! TÜİK 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı rakamları belli oldu mu ve ne zaman açıklanır?

Ağustos ayı enflasyon beklenti tahmini anketi açıklandı! TÜİK 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı rakamları belli oldu mu ve ne zaman açıklanır?

Pek çok ekonomik kalemi yakından ilgilendiren enflasyon oranları için geri sayım başladı. Son olarak geçtiğimiz ay TÜFE aylık yüzde 9,49 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 47,83'e yükselmişti. Vatandaşlar Ağustos ayı enflasyon rakamlarının yüzde kaç olacağını merak ediyor. Peki, 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelenebiliyor.

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AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.