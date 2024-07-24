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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Ağustos'ta Bahçe Tiyatrosu'nda şenlik var

        Ağustos'ta Bahçe Tiyatrosu'nda şenlik var

        KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 7 Ağustos'ta Davran Tiyatrosu'nun Üçü Bir Arada; 15 Ağustos'ta Kadar Yapım'ın Eksik; 21 Ağustos'ta Temsili Sahne'nin Herkes Kocama Benziyor; 22 Ağustos'ta Kumbaracı50'nin Yan Dünya; 23 Ağustos'ta Baba Sahne'nin Bir Baba Hamlet; 25 Ağustos'ta Semaver Kumpanya'nın Güzel Son ve 29 Ağustos'ta DasDas'ın Joseph K. oyunlarına ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 00:20 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:20
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        Bahçe Tiyatrosu'nda tiyatro şenliği
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        KüçükÇiftlik Park’ın 2020 yazında tiyatrolara güç vermek amacıyla hayata geçirdiği ve yaz aylarının bir klasiği haline gelen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, beşinci sezonunda bir kez daha seyircileri yemyeşil huzurlu bahçe ortamında ağırlıyor.

        KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun ağustos ayı programı, 7 Ağustos’ta Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın’ın rol aldığı Üçü Bir Arada oyunuyla başlayacak. 15 Ağustos’ta Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca’nın sahneyi paylaştığı Eksik seyirciyle buluşurken Pınar Güntürkün’ün tek kişilik oyunu Herkes Kocama Benziyor, 21 Ağustos’ta sahnelenecek.

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        KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 22 Ağustos’ta Ayşegül Tekin, Ayşegül Uraz, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Volkan Çıkıntoğlu ve Yiğit Sertdemir’in birlikte rol aldığı Yan Dünya’ya; 23 Ağustos’ta Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nu aynı sahnede buluşturan Bir Baba Hamlet’e ev sahipliği yapacak. 25 Ağustos’ta Ahmet Kaynak, Mehmet Konu, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Muhammed Türkoğlu, Onur Şenol ve Selen Şenay’ın birlikte rol aldığı Güzel Son sahnelenirken 29 Ağustos’ta ise Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın’ın sahneyi paylaştığı Joseph K. oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

        Bahçe Tiyatrosu’nda kapı açılış saati 19.30, oyunların başlama saati ise 21.00. Oyunların biletleri Mobilet'ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir.

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        Herkes Kocama Benziyor
        Herkes Kocama Benziyor

        KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Ağustos 2024 Programı

        7 Ağustos Çarşamba Üçü Bir Arada – Davran Tiyatrosu

        15 Ağustos Perşembe Eksik – Kadar Yapım

        21 Ağustos Çarşamba Herkes Kocama Benziyor – Temsili Sahne

        22 Ağustos Perşembe Yan Dünya – Kumbaracı50

        23 Ağustos Cuma Bir Baba Hamlet – Baba Sahne

        25 Ağustos Pazar Güzel Son – Semaver Kumpanya

        29 Ağustos Perşembe Joseph K. – DasDas

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        #KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu
        #Küçükçiftlik Park
        #Hande Doğandemir
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