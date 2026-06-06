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        Haberler Spor Tenis Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta 2. oldu!

        Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta 2. oldu!

        Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ı (Roland Garros), teklerde ikinci sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 15:09 Güncelleme:
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        Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta 2. oldu!

        Dünya 5 numarası Ahmet Kaplan, başkent Paris'teki tekler finalinde 2 numaralı seribaşı Niels Vink ile karşılaştı.

        Ahmet, böylece tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finali oynayan ilk Türk sporcu oldu.

        Final müsabakasını 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Hollandalı Vink, Fransa Açık'ta 3'üncü, grand slam turnuvalarında 9'uncu tekler şampiyonluğuna ulaştı.

        24 yaşındaki para tenisçi Ahmet, yarı finalde Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder'i mağlup etmişti.

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