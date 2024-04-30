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        Haberler Spor Futbol Ahmet Selim Kul yazdı: Umarım bu süreç milat olur - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Umarım bu süreç milat olur

        Türkiye'nin konuştuğu Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili TFF inceleme başlattı. Sürecin nasıl işleyeceği merak edilirken, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul ise yaşananları değerlendirdi

        Giriş: 30.04.2024 - 19:28 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:28
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        "Umarım bu süreç milat olur"
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        Alt liglerin önemini maalesef futboldaki birçok önemli detayı atladığımız gibi atlıyoruz. Türk futbolunun düzeltilmesine yönelik birçok farklı fikir önerileri ile karşılaşırken Türk futbolu denilen olgunun amatör seviyesinden en üst seviyesine kadar bir bütün halinde gelişmeye muhtaç olduğunu unutuyoruz. Rekabet kültürümüz, oyun kültürümüz neredeyse çürümeye yüz tutmuş durumda.

        Geçtiğimiz günlerde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı sonrasında ortalık karıştı. Maçın TFF kanalıyla canlı olarak yayınlanması sebebiyle çok sorunlu bir maç önümüze düşmüş oldu. TFF maçla ilgili inceleme başlattı. Bu satırlarda da yoğun bir şekilde eleştirdiğim TFF yönetimini bu alt ligleri mümkün mertebe yayınlama uygulamasından dolayı tebrik etmek gerekiyor. Ama TFF’nin burada asıl sorumluluğu bu tarz sıkıntılı durumları ortadan kalkacak düzenlemeler yapmak. Bunu vurgulamakta fayda var.

        Mesleğe başladığım günden beri 2 ve 3. Lig’ten belki 15 belki daha fazla ihbar gelmiştir. Ama gerek kanıtlanabilmesi basit konular olmaması gerek görüntü olmaması gerekse bu işin çok yayılmış olması sebebiyle üstüne gitmek çok mümkün olmuyordu. Umarım TFF gerekli incelemeleri olması gereken netlikte ve derinlemesine yapar. Türk futbolunda yukarıda bir şeyleri düzeltmek istiyorsak önce aşağılardaki bu kuralsızlıkları düzensizlikleri ve futbola zarar veren olguları ortadan kaldırmak gerekiyor, umarım bu süreç belli başlı şeylerin düzelmesinde milat olur.

        NELER OLMUŞTU?

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ilginç istatistiklere sahne oldu. 90 dakika boyunca iki takım da şut çekmezken, müsabakanın ardından Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantiledi. Ankaraspor ise play-off'lara kaldı. Maçtan bir gün sonra ise TFF, bu karşılaşmayla ilgili inceleme başlattı. Şike iddiaları üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa dosya Etik Kurulu'na sevk edilecek ve yasal süreç başlayacak.

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