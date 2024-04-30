Ahmet Selim Kul yazdı: Umarım bu süreç milat olur

Alt liglerin önemini maalesef futboldaki birçok önemli detayı atladığımız gibi atlıyoruz. Türk futbolunun düzeltilmesine yönelik birçok farklı fikir önerileri ile karşılaşırken Türk futbolu denilen olgunun amatör seviyesinden en üst seviyesine kadar bir bütün halinde gelişmeye muhtaç olduğunu unutuyoruz. Rekabet kültürümüz, oyun kültürümüz neredeyse çürümeye yüz tutmuş durumda.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı sonrasında ortalık karıştı. Maçın TFF kanalıyla canlı olarak yayınlanması sebebiyle çok sorunlu bir maç önümüze düşmüş oldu. TFF maçla ilgili inceleme başlattı. Bu satırlarda da yoğun bir şekilde eleştirdiğim TFF yönetimini bu alt ligleri mümkün mertebe yayınlama uygulamasından dolayı tebrik etmek gerekiyor. Ama TFF’nin burada asıl sorumluluğu bu tarz sıkıntılı durumları ortadan kalkacak düzenlemeler yapmak. Bunu vurgulamakta fayda var.

Mesleğe başladığım günden beri 2 ve 3. Lig’ten belki 15 belki daha fazla ihbar gelmiştir. Ama gerek kanıtlanabilmesi basit konular olmaması gerek görüntü olmaması gerekse bu işin çok yayılmış olması sebebiyle üstüne gitmek çok mümkün olmuyordu. Umarım TFF gerekli incelemeleri olması gereken netlikte ve derinlemesine yapar. Türk futbolunda yukarıda bir şeyleri düzeltmek istiyorsak önce aşağılardaki bu kuralsızlıkları düzensizlikleri ve futbola zarar veren olguları ortadan kaldırmak gerekiyor, umarım bu süreç belli başlı şeylerin düzelmesinde milat olur.