Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.163,88 %-6,05
        DOLAR 45,7431 %0,34
        EURO 53,0914 %0,10
        GRAM ALTIN 6.651,42 %-0,11
        FAİZ 43,83 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 112,36 %-0,08
        BITCOIN 77.338,00 %-0,38
        GBP/TRY 61,3836 %-0,10
        EUR/USD 1,1605 %-0,12
        BRENT 104,86 %2,22
        ÇEYREK ALTIN 10.875,07 %-0,11
        Haberler Ekonomi Emlak Aidat düzenlemesi yürürlükte

        Aidat düzenlemesi yürürlükte

        Site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Site yönetiminin fiyat belirleme yetkisi vatandaşa aktarıldı. Yönetim planı değişikliği için 3'te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi. Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 09:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aidat düzenlemesi yürürlükte

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanıp TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu değişikliği ile apartman ve sitelerde aidat belirleme süreçlerinde düzenlemeler hayata geçirildi. Kanunun 35 ve 37’nci maddelerinde yapılan değişiklikle yöneticilerin aidat belirleme yetkisi sınırlandırıldı. Buna göre site ve apartman yöneticileri yeniden değerleme oranının üzerinde aidat artışı yapamayacak. Bu oranın üzerinde artış gerektiğinde yönetici, en geç 3 ay içinde Kat Malikleri Kurulu’nu toplantıya çağıracak ve artış kararı yalnızca kat maliklerinin onayıyla alınabilecek.

        REKLAM

        SON SÖZ KAT MALİKLERİNDE

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; mevcut uygulamada yöneticiler, herhangi bir üst sınır olmaksızın yıllık işletme projesi hazırlayabiliyor; kat maliklerinin 7 gün içinde itiraz etmemesi halinde aidatlar kesinleşiyordu. Bu durum birçok vatandaşın yüksek aidatlarla karşı karşıya kalmasına ve icra takiplerine maruz kalmasına neden oluyordu. Yeni düzenlemeyle aidatların belirlenmesinde nihai yetki Kat Malikleri Kurulu’na verildi. Yöneticiler; çalışan ücretleri, sigorta primleri, yakıt ile ortak alanların elektrik ve su giderleri gibi zorunlu harcamalar için bir önceki işletme projesi üzerinden en fazla yeniden değerleme oranı kadar artış içeren geçici işletme projesi hazırlayabilecek. Kat maliklerine ise apartman veya sitenin ihtiyaçları doğrultusunda aidat tutarını belirleme ve gerekli yapım ile harcama kalemleri için yeniden değerleme oranının üzerinde artış yapılmasına karar verme yetkisi tanındı.

        2'NCİ TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANMASI YETERLİ

        Yeniden değerleme oranı üzerinde artış yapılmasına yönelik toplantılarda karar alabilmek için de ilk oturumda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek. Bu katılım oranı sağlanmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek. Bu durumda son tutarı site yöneticileri değil kat malikleri kurulu üyeleri yani site sakinleri belirlemiş olacak. Bu sayede, site yönetimlerinin keyfi harcamaları ve şeffaflıktan uzak şekildeki harcama kalemi belirlemesinin önüne geçilerek site sakinlerinin mağduriyet yaşaması engellenecek.

        Yine 634 Sayılı Kanun’un 70’inci maddesinde yapılan değişiklikle, toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için gereken karar nisabı 5’te 4’ten, 3’te 2’ye düşürüldü. Bu sayede site yönetimlerinin toplanma ve karar alma süreçleri kolaylaştırılacak, yaşanan sıkıntı ve aksaklıklar önlenecek.

        BAKAN KURUM: KEYFİ KARARLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

        Yeni düzenlemeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse o adımları atıyoruz. Site aidatlarına yönelik düzenlemelerimizden ilki Resmi Gazete’de yayımlandı. Site yönetiminin fiyat belirleme yetkisi vatandaşa aktarıldı. Yönetim planı değişikliği için 3’te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi. Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Para trafiği şaşkına çevirdi! 360 milyonluk bahis ağı!

        Türkiye genelinde son dönemde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik peş peşe operasyonlar düzenlenirken, Samsun'da gerçekleştirilen operasyon dikkat çeken detaylarıyla öne çıktı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından MASAK raporları incelendi, ortaya çıkan para trafiği şaşkına çevirdi. Samsun m...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi